بلدية الشارقة تعاين برج أبكو لإصدار تصاريح الصيانة

المصدر: الشارقة - البيان

باشرت بلدية مدينة الشارقة بمعاينة برج أبكو الذي تعرض لحادث حريق في منطقة النهدة، للوقوف على الحالة العامة للمبنى واتخاذ إجراءات إصدار تصاريح الصيانة، وفق المواصفات والمعايير المعتمدة لدى قطاع الهندسة والمباني بعد انتهاء المختبر الجنائي من التحقيق في أسباب حدوث الحريق، حيث نظمت البلدية زيارة إلى الموقع واطلعت على الأضرار التي لحقت بالبرج جرّاء الاحتراق من الداخل والخارج، وذلك للبدء بإجراءات تصاريح الصيانة وإعادة السكان إلى الشقق غير المتضررة، وذلك بعد التأكد من كل وسائل واشتراطات السلامة التي تضمن عودتهم، والتنسيق مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة والإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة بهذا الخصوص.

متابعة

وأكد ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن البلدية شكلّت لجنة فنيّة لمتابعة سير العمل في برج أبكو وقامت بزيارة الموقع بحضور ممثلين عن القيادة العامة لشرطة الشارقة، لمعاينة الأضرار والوقوف على جميع التفاصيل المتعلقة بحالة المبنى ودراسة أعمال الصيانة وإعادة تشغيله، حيث اتضح للجنة من خلال المعاينة تضرر جهة واحدة فقط، وعلى الفور باشرت بعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من سلامة العناصر الإنشائية.

تنسيق

وقال المهندس خليفة بن هدة السويدي، مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والمباني إن البلدية بدأت بأعمال التنظيف اللازمة للبرج، والتنسيق مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة والإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، لاستخراج شهادة تشغيل المبنى بعد إجراء جميع الاختبارات اللازمة.

وأوضح المهندس حسن التفاق مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة، أن البلدية وفرت فرق عمل ومعدات وآليات، لسحب كميات المياه المتجمعة داخل البرج، والتي نتجت عن عمليات الإطفاء، بهدف تسهيل أعمال هيئة كهرباء ومياه الشارقة للقيام بتمديد الكهرباء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز