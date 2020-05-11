إصابات بكورونا نتيجة تجمع 4 عائلات لأداء التراويح في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، خلال الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا أن الحالات المسجلة اليوم تضمنت تسجيل إصابات ناتجة عن عدم تقيد 4 عائلات بالإجراءات الاحترازية، وتجمعهم لأداء صلاة التراويح، مما تسبب في نقل العدوى لبعض أفراد العائلة، والحجر على باقي أفراد الأسر.

وأضافت ندرك أهمية تأدية الشعائر والعبادات في هذا الشهر الفضيل، والتي لا تكتمل إلا بالتقيد بإجراءات الصحة والوقاية.

من جانبها قالت د. فريدة الحوسني نؤكد فيما تبقى من هذا الشهر على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية، خاصة مع ملاحظة وجود بعض العادات لدى الأسر، مثل استمرار بعض العائلات في توزيع الأطعمة من منازلهم على الجيران وعادة توزيع الإفطار على الصائمين، والذي قد يشكل أيضاً خطورة في انتقال المرض.

وأضافت أن هناك عادات متأصلة في شعب دولة الإمارات في رمضان، وندرك حبهم لعمل الخير ومساعدة الآخرين، ولكن هذه الممارسات وإن كانت بحسن نية فقد ينتج عنها نقل العدوى للآخرين.

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