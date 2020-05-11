الإمارات تعلن تسجيل 680 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: وام

عقدت حكومة الإمارات اليوم الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة، تحدثت خلالها الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، عن مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الفيروس.

وأعلنت الدكتورة آمنة الضحاك خلال الإحاطة الإعلامية عن ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 5,381 حالة، بعد تسجيل 577 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام، من أعراض المرض وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة،

وأفادت الدكتورة آمنة الضحاك أن خطة توسيع نطاق الفحوصات مستمرة، حيث تم الكشف عن 680 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد - 19 من جنسيات مختلفة، وبذلك يصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الدولة 18,878 حالة حتى الآن، وهذا العدد يشمل كافة الحالات التي تتلقى العلاج، وكذلك الحالات التي تماثلت للشفاء، والوفيات.

كما تم خلال الإحاطة الإعلان عن 3 حالة وفاة من جنسيات مختلفة، ليصـل عدد الوفيات المسجلة في الدولة 201 حالة، وتقدمت الدكتورة الضحاك بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين وأسرهم، وتمنياتها لذويهم بالصبر والسلوان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز