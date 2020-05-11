«إسعاف دبي» تطلق غرفة مبتكرة لإجراء فحص كورونا للعمال

المصدر: دبي ـ عماد عبد الحميد

كشفت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن ابتكار غرفة «كابينة ثابتة» يتم خلالها إجراء فحص كورونا المستجد «كوفيد 19»، وستكون مخصصة لفحص العمال، بدلاً من خروجهم لطلب الرعاية الصحية في حال الاشتباه بالإصابة بالفيروس، وتمتاز بأنها تعزل الفاحص تماماً عن الأشخاص الذين يتم أخذ المسحة منهم، وذلك بهدف منع التواصل وترك مسافة كافية بين الطرفين لتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية لكلا الطرفين.

وقال خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لـ «البيان» إن كابينة الفحص تشتمل على تقنيات ذكية وأجهزة متطورة كجهاز التعقيم الذاتي لحماية المسعفين والمتعاملين، بالإضافة إلى كاميرا حرارية لرصد درجة الحرارة، مزودة بنظام الإحصاء الصحي (حصانة البيانات) مع قارئ الهوية الإماراتية، لافتاً إلى أن المؤسسة صممت وطورت «الكابينة» بالكامل وعملت على تجهيزها بالتعاون مع شركة سيفكو داخل المؤسسة، كما تم تزويدها بكافة الأدوات والمستلزمات والأجهزة اللازمة لعمل الفحص، كما تضم طاقماً إسعافياً مدرباً بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.

وأوضح الدراي أن الإنجاز الجديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بالتعاون مع فريق عمل معالي اللواء طلال بالهول المفوض العام لمسار الأمن والسلامة في مجلس دبي، لافتاً إلى أن المؤسسة تعتزم وضع الغرفة في منطقة العمال لتنفيذ إجراءات الفحص المتعلق بفيروس كورونا ضمن الخطط الاستباقية للحد من انتشار الفيروس.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز