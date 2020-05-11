1000 سلة غذائية من "قوت يومي" للمحتاجين في رأس الخيمة تضم 20 صنفاً

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق فرع جمعية دار البر في رأس الخيمة مبادرته الإنسانية "قوت يومي" التي تتواصل على مدار الشهر الكريم، يقدم فيها 1000 سلة غذائية لأصحاب الحالات المسجلة لدى الفرع من المحتاجين وذوي الدخل المحدود، حيث تحتوي السلة على أهم العناصر الغذائية التي تحتاجها أي أسرة.

حيث تحتوي صنفان من السلال تضمان 20 صنفا غذائيا هي "الأرز"، والدجاج، والطحين، من نوعين، والسكر، وزيت الطهي، والمعكرونة، والعدس، والحليب المركز، والخضار المشكلة المجمدة، واللوبياء، والفاصوليا الحمراء، والفاصوليا الخضراء، والملح، والشاي، ومعجون الطماطم، والشوفان، وقهوة ال"نسكافيه"، وحلوى "الكستر".

وأشار علي عبدالله الشحي مدير جمعية دار البر في رأس الخيمة إلى تخصيص 130 سلة غذائية لموظفي فرع "مواصلات الإمارات" برأس الخيمة، وتخصيص عدد من السلال لبعض الأسر المتعففة، و440 سلة للمهتدين الجدد وشرائح أخرى في الإمارة.

موضحا أن فرع الجمعية حدد مواقع منازل المستفيدين من المبادرة لإرسال السلال الغذائية إليهم ترجمة لمبادرة "خليك في البيت" والتزاما بالإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة في ظل الأوضاع العالمية الحالية الحساسة، ولفت إلى مساهمة عدد من المتطوعين في عمليات توزيع السلال الغذائية على المستحقين منها فريق إنقاذ الإمارات برئاسة علي عيسى المنصوري، رئيس الفريق برأس الخيمة، وبعض الأفراد والجهات الأخرى.

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