وكلاء وزارة الاقتصاد ورجال أعمال: «البيان» واكبت التحولات

المصدر: أبوظبي - عبدالحي محمد

أكد وكلاء وزارة الاقتصاد ورجال أعمال أنه وفي ظل ما تشهده صناعة الإعلام العالمي من تطورات وتقنيات متسارعة، تمكنت «البيان» من مواكبة التحولات في الشكل والمضمون وفق المستجدات في عالم الصحافة الدولية.

وقال عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية: «إن «البيان» استفادت من معطيات التكنولوجيا لعرض محتواها الإعلامي بأنماط متنوعة، وأسهمت في تطوير صناعة الصحافة داخل الدولة، كما أفرزت العديد من أسماء الكُتَّاب المؤثرين والمهمين في عالم الصحافة العربية اليوم».

ومن جانبه شدد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية على أن «البيان» تمثل أحد أهم الصروح الإعلامية التي نعتز بها في الدولة وفي دبي تحديداً، فعبر أعدادها المتتالية رصدت لنا الصحيفة أهم المحطات والنقلات النوعية التي شهدتها الدولة وباتت اليوم منبراً صحفياً متميزاً يقدم محتوى إعلامياً راقياً يليق بالنموذج التنموي المتقدم لدولتنا الحبيبة».

منبر

وهنأ محمد هلال المهيري المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي «البيان» بعيدها الـ 40، مؤكداً أن الصحيفة تعد أحد أهم المنابر الإعلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي، كما أنها مؤسسة وطنية إماراتية عريقة استطاعت أن تتألق بإنجازات إعلامية عبر منصاتها الإعلامية خلال 40 عاماً، واليوم يسعدنا كقراء أن نهنئ الصحيفة على استمرار تميزها بالشكل والمضمون على مدار 40 عاماً لاسيما إنجازاتها في التحول الرقمي عبر منصاتها الذكية بنفس إنجازاتها كصحيفة ورقية حيث جسدت في تفردها وتميزها الرؤية الوطنية لقيادة الإمارات الرشيدة وتطلعات القارئ الإماراتي، كما يجد القاري العربي فيها موضوعات وأخبار وزوايا تهمه لاسيما في الموضوعات الاقتصادية التي تميزت بها الصحيفة خاصة في تغطيتها لأهم الإحداث الاقتصادية الوطنية والعربية والعالمية إضافة إلى طرحها لموضوعات اقتصادية مهمة بالتحليل والإحصاءات والأرقام الأمر الذي ميز ملحقها الاقتصادي».

تميز

وأكد رجل الأعمال حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن «البيان» منذ صدورها عام 1980 تميزت بالإبداع وواكبت الصحيفة خصوصية وتميز وإبداع دبي، ومنذ صدورها كان لونها مختلف عن لون الصحف الأخرى وهذا الاختلاف انعكس على محتواها خاصة الاقتصادي، وشكل ملحقها الاقتصادي نقلة نوعية كبيرة في الصحافة الإماراتية والعربية، حيث تابعت الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية بدقة وشفافية وموضوعية».

عراقة

وشدد رجل الأعمال الدكتور مبارك العامري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس لجنة العقارات على أن «البيان» من دور الصحف العريقة والراقية وهي من ممثلي السلطة الرابعة بدولة الإمارات، مشيراً إلى أن الصحيفة تلعب أدواراً تنويرية وإعلامية مقدرة.

وبدوره أكد عتيبة العتيبة رئيس مجموعة العتيبة العضو السابق لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن تميز «البيان» جاء من اسمها حيث نجحت خلال 40 عاماً في تبيان وتوضيح وتحليل النهضة الكبيرة التي عاشتها الدولة.

وهنأ عمير الظاهري رئيس مجموعة مدائن القابضة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي «البيان» بعيدها، مشيراً إلى أن الصحيفة اليوم لا غنى عن قراءتها في ظل وجود مئات الصحف والمواقع الإلكترونية الوطنية والعربية والسبب في ذلك يرجع لتميزها الصحفي شكلاً ومضموناً.

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