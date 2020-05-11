فعاليات إماراتية تهنئ «البيان»

المصدر: دبي – البيان

توجهت فعاليات ومؤسسات إماراتية مرموقة، بالتهنئة لـ «البيان»، بالذكرى الأربعين لصدورها.

وفي السياق، قال عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، حكومة الشارقة، محتفياً، بمناسبة بذكرى صدور «البيان» الـ 40: نهنئ «البيان» بمرور 40 عاماً على مسيرتها الثقافية والفنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإنجازاتها العديدة في مجال العمل الصحافي، من التحقيقات الصحافية والاستطلاعات التي تخدم المجال الثقافي والفني، ومشاركتها الدوائر والمؤسسات الثقافية في الدولة، في وضع الركائز الثقافية على مدى 40 عاماً.

ومن جهتها، هنأت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية «البيان»، بمناسبة مرور أربعين عاماً على تأسيسها.

وقال خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية: نهنئ «البيان» بمرور أربعين عاماً على انطلاقتها الإعلامية المظفرة، والتي نجحت خلال مسيرتها، في تشكيل الوعي والمعرفة لدى ملايين القراء العرب، وأسهمت في تناول الشأن الثقافي والمعرفي، بكل موضوعية، ما منحها المصداقية لدى جمهورها من المثقفين والقراء.

وأضاف: لقد أسهمت «البيان»، في دعم الحراك الثقافي، من خلال مواكبة مختلف الفعاليات والمؤتمرات الثقافية والمعرفية التي تقام في دولة الإمارات والعالم العربي، وتغطيتها وتحليلها بمهنية عالية. مشيراً أن «البيان»، أصبحت منبراً لعدد كبير من المفكرين والكتاب والأدباء، الذين وجدوا الصدر الرحب في صحيفة عملت على فتح صفحاتها لكتاباتهم وإبداعاتهم، وعرضها لجمهور القراء، في حين أنها تضم عدداً من الإعلاميين والكتاب المشهود لهم بالفكر والثقافة والعلم.

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