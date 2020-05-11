«مواصفات» تنتهي من لائحة ضبط قياسات جودة الهواء

المصدر: أبوظبي - البيان

انتهت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، من إعداد مشروع لائحة فنية لضبط أنظمة محطات قياسات جودة الهواء في الدولة، بهدف تطوير معايير واشتراطات إلزامية، ينبغي توفيرها في شبكات الرصد البيئي ومختبرات قياس جودة الهواء على مستوى الدولة، بما ينعكس على دعم رؤية الإمارات والأجندة الوطنية 2021، وهو مشروع وطني متكامل، ويعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة.

وأكد عبد الله عبد القادر المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن هذه اللائحة الفنية، تعد ثمرة جهود تكاملية بين الهيئة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة، إذ يتوقع له أن يسهم في برنامج الأجندة الوطنية.

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