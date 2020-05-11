إنجاز 50 % من «أكاديمية فاطمة للرياضة النسائية»

المصدر: أبوظبي - البيان

أنجزت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، نحو 50 % من أعمال مشروع إنشاء أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في أبوظبي، الذي يتم تنفيذه على مساحة إجمالية تبلغ 14000 متر مربع، بتكلفة تقدر بـ 157.8 مليون درهم، وذلك لصالح مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع عدد من الجهات والشركاء الاستراتيجيين.

وأكدت «مساندة»، أن العمل جارٍ في المشروع، وفقاً للخطة الموضوعة للتنفيذ، وحسب المدة الزمنية المقررة للإنجاز والتسليم، معتزمة إنجاز المشروع بالكامل في الربع الأخير من العام الجاري 2020، لافتة إلى أن نحو 500 عامل ومهندس واستشاري، يعملون على مدار الساعة لإنجاز كافة أعمال المشروع في الموعد المُحدد، وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية.

ويأتي المشروع لإيجاد بيئة تُشجع إقبال المرأة على الرياضة.

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