محمد بن راشد يحشد الفريق الأكبر في تاريخ الدولة: مهمتنا نهوض الإمارات الأسرع عالمياً بعد «كورونا»

المصدر: دبي ــ وام

تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على صياغة «استراتيجية دولة الإمارات لما بعد كوفيد 19»، انطلقت فعاليات اجتماع حكومة دولة الإمارات عن بُعد، وتستمر جلساتها على مدى يومين، وذلك بمشاركة الوزراء والأمناء العامين للمجالس التنفيذية ومسؤولين في أكثر من 100 جهة حكومية اتحادية ومحلية، إلى جانب خبراء عالميين.

وأكد سموه بالقول: «نحن اليوم نشكل فريق الإمارات.. أكبر فريق عمل حكومي في تاريخ دولتنا، مهمته نقل اقتصادنا ومجتمعنا وقطاعاتنا الصحية والتعليمية والخدمية إلى بر الأمان لمرحلة ما بعد «كوفيد - 19»، لافتاً سموه: المهام كثيرة.. وكل ذلك يتطلب منظومة عمل مختلفة وآليات تنفيذ جديدة.. تعتمد الجرأة والحسم والسرعة في اتخاذ القرارات»، كما قال سموه «لن نسمح لأي شيء بأن يعوقنا عن تصدر السباق نحو المستقبل».

وأضاف سموه: «ثقتي فيكم كبيرة.. وثقة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أيضاً فيكم كبيرة.. والمهمة الرئيسيّة اليوم عندنا هي النهوض بدولة الإمارات على نحو أسرع من أي دولة في العالم».

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