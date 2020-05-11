«الأعلى للأمومة» يناشد الأسر استكمال لقاحات أطفالها

المصدر: أبوظبي - وام

ناشد «المجلس الأعلى للأمومة والطفولة» الأسر استكمال اللقاحات المقررة لأطفالها بموجب برنامج التحصين الوطني المعتمد لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع ضرورة التزام الأهالي بمواعيد «التطعيمات» والجرعات التنشيطية للمحافظة على صحة وسلامة الأجيال القادمة ووقايتهم من الأمراض السارية والمعدية، محذرة من الآثار السلبية التي تترتب على تأجيلها أو إهمالها خصوصاً في ظل الظروف الراهنة. وقالت الريم الفلاسي الأمينة العامة للمجلس إنّ الأطفال أمانة في أعناق الأهل باعتبارهم رصيد المجتمع وذخيرة الوطن لمستقبل أكثر إشراقاً، فهم من سيحملون مشاعل التنمية ويواصلون مسيرة النهوض والريادة، وأن أي تقصير في رعايتهم ووقايتهم سيلحق بلا شك الضرر بهم.

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