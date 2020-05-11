«زايد العليا» و«سلمان للإعاقة» يطلقان «لنكون منكم أقرب»

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، أمس، المشروع الإعلامي «لنكون منكم أقرب» عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهما، باستخدام تقنيات الاتصال المرئي «عن بعد» بأولى حلقات البث المباشر للمشروع، والذي يعد باكورة البرامج الإعلامية المشتركة، بين الطرفين كنموذج للتعاون المجتمعي الناجح وتفعيلاً لبنود الاتفاقية الموقعة بينهما.

يأتي ذلك تجسيداً لاستمرار الشراكة الإماراتية السعودية المبرمة بين المؤسسة والمركز وتعزيزاً للتعاون الثنائي لتفعيل التواصل مع الأسر وأولياء الأمور، وتوعية وتثقيف كل فئات المجتمع، للارتقاء بالخدمات المقدمة لأصحاب الهمم ودعمهم في البلدين.

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