3 مؤسسات أهلية تسهم في تقديم الدعم النفسي للعاملين في «خليفة الطبية»

المصدر: أبوظبي - وام

يستفيد موظفو مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي، من دعم الصحة النفسية، الذي تقدمه ثلاث مؤسسات متخصصة في الصحة واللياقة البدنية، بعنوان «دعم الصحة النفسية للعاملين في المجال الطبي»، وذلك في إطار برنامج «معاً نحن بخير»، الذي أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية «معاً».

وعرضت ثلاث مؤسسات، هي «هوت هاوس يوغا أبوظبي»، و«داركنس إن تو لايت أبوظبي»، و«أباركين ميكينزي أند كامباني»، تقديم خبراتها، والتطوع بوقت كوادرها، لمساندة القوى العاملة الطبية في الأوقات الصعبة.

وتوفر «هيئة معاً»، هذا الدعم بالتنسيق مع المؤسسات الاجتماعية والشركات، من خلال برامجها للمسؤولية الاجتماعية، وبما يتماشى مع الأهداف الأساسية للهيئة، التي تهدف إلى دعم القطاع الثالث.

وتم اختيار المدينة، من قبل «هيئة معاً»، للاستفادة من البرنامج الجديد، وذلك بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة».

ويحصل الآن أكثر من 400 موظف على الدعم، من خلال المشاركة في جلسات اليوغا، والالتحاق بمجموعات لتقديم الدعم النفسي اللازم بأساليب مميزة، تعزز الصلة بين الجسد والعقل، وتحسّن بشكل كبير الصحة وتقوّيها.

وتتولى مؤسسة «هوت هاوس يوغا»، إقامة أربع جلسات أسبوعياً، مع ستة مدربين يقدمون سلسلة من تقنيات اليوغا والتنفس والتأمل، التي تساعد في التقليل من شعور الموظفين بالإجهاد من نمط حياتهم اليومية، بينما توفر «داركنس إن تو لايت أبوظبي»، جلسة أسبوعية لتعزيز القدرات الذهنية للعاملين، ورفع الروح المعنوية للتصدي للتحديات والمخاوف التي قد تواجههم.

ويتلقى اثنان وثلاثون موظفاً، تدريباً متخصصاً على أيدي خبيرين بارزين، من «أباركين ميكينزي أند كامباني»، في جلسات مدتها 90 دقيقة، بشأن كيفية تعزيز العلاقة بين الشخص وباقي أفراد المجتمع، لبناء علاقات صحية خلال التعاملات اليومية، بالإضافة لتجديد التركيز والطاقة.

وقالت الدكتورة مها العامري مديرة العمليات التشغيلية في مدينة الشيخ خليفة الطبية: «العاملون بخطوط الدفاع الأولى، يحتاجون للدعم النفسي، وبعض المبادرات الاجتماعية، وبفضل جهود هيئة معاً، استطعنا توفير الدعم لموظفينا.. لقد قدمت لنا الهيئة، بالتنسيق مع بعض المنظمات، برنامجاً مميزاً للدعم النفسي، وتنشيط القدرات الذهنية لموظفينا».

وقالت سلامة العميمي مدير عام هيئة معاً: «كان العاملون الطبيون في المدينة في طليعة من تصدى للتحديات الصحية الحالية، ونحن ممتنون للغاية لجهودهم، خاصة خلال الأسبوعين الماضيين.. ونتفهم مدى الصعوبة التي يواجهونها».

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