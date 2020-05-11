بطاقة تذكارية من بريد الإمارات تحتفي بأبطال خط الدفاع الأول

المصدر: دبي ــ البيان

أصدر بريد الإمارات بطاقة تذكارية مميزة للاحتفاء بأبطال خط الدفاع الأول في دولة الإمارات وتكريمهم على دورهم البارز في التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث إنها ستكون بمثابة تذكير دائم بالجهود العظيمة التي يبذلها هؤلاء الرجال والنساء الشجعان في الدولة.

يأتي ذلك تماشياً مع حملة #شكراً_خط_دفاعنا_الأول التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» تقديراً لجهود الفرق والكوادر الطبية ولكل من يعمل على مدار الساعة في ظل الظروف التي يعيشها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ويبرز تصميم الطابع الكوادر الطبية من أطباء وممرضات وصيادلة وفنيي المختبرات والمسعفين وفرق الدفاع المدني والشرطة وفرق التعقيم ووسائل الإعلام والمتطوعين وكذلك موظفو التوصيل، حيث سيتم التبرع بجزء من عائدات بيع البطاقات للجمعيات الخيرية التي تدعم موظفي الخطوط الأمامية في جهود الإغاثة لفيروس كورونا المستجد.

كما سيخصص بريد الإمارات جزءاً من العائدات شهرياً لصالح هيئة الهلال الأحمر لمساعدة كل من يعمل في الخط الأمامي وكذلك الأسر ذات الدخل المحدود والوحدات السكنية لدعم تكاليف التعقيم.. وسيتم تخصيص الجزء الآخر من العائدات لصندوق «كوفيد 19» المخصص لبريد الإمارات لدعم العاملين والموظفين في الخطوط الأمامية داخل الشركة.

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