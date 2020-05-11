سالم القاسمي: «البيان» عنوان التميز والمصداقية

المصدر: دبي - البيان

هنأ المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للمبارزة، أسرة «البيان» وقال: «يسعدني أن أشارك أسرة «البيان» الاحتفال بمناسبة مرور 40 عاماً على انطلاق واحدة من أهم المنارات في الإعلام الوطني الإماراتي التي نفخر بها، فمنذ أن أعطى المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، شارة البدء لصدور العدد الأول، وصحيفتنا ومنارتنا الإعلامية تطل علينا بثوبها المتميز مع كل إشراقة شمس، مما رسخ مكانة رائعة لها في قلب وفكر كل مواطن ومقيم فـ«البيان» عنوان التميز والمصداقية والإبداع».

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