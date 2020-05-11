مسؤولون: «البيان» ذاكرة الوطن وأرشيف الذكريات

المصدر: دبي - البيان

أكد مسؤولون أن «البيان» ذاكرة الوطن وأرشيف الأحداث والذكريات التي شهدتها الإمارات، مباركين لها إتمامها عقدها الرابع.

وقال عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن «البيان» سجل تاريخي حافل لمسيرة البناء والتقدم في دولة الإمارات، إذ وثقت الصحيفة الإنجازات الكبيرة التي تحققت على مدى الأربعين عاماً الماضية، وأبرزتها وقدمتها لقرائها في شتى أنحاء العالم بأسلوب شيق جذاب.

وذكر أن «البيان» وقفت على أدق تفاصيل الحياة في دولة الإمارات بشكل عام وفي دبي بشكل خاص، ووثقت جميع الأحداث التي شهدتها الإمارات والإنجازات التي تحققت خلال السنوات السمان التي وصلت فيها دولة الإمارات إلى الفضاء، وحققت المراكز الأولى عالمياً في شتى القطاعات.

وأضاف أن «البيان» حققت قفزات نوعية في مسيرتها المهنية، وسخرت الذكاء الاصطناعي لخدمة قرائها، وقدمت المعلومة الدقيقة والموثقة في الوقت المناسب، فهنيئاً للقائمين على «البيان» ولجميع العاملين فيها إنجازاتها وتطورها، وإلى المزيد من التطور والرفعة.

جهد وإخلاص

وقدم الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص أجمل التهاني القلبية إلى «البيان» بمناسبة مرور 40 عاماً على صدورها قائلاً: هذه الصحيفة تعمل بكل جهد وإخلاص لإيصال المعلومة الصحيحة بحذافيرها وبكل دقة وشفافية إلى المجتمع.

وأضاف بأن «البيان» تعمل على قدم وساق في الحصول على المعلومات الدقيقة من مصادرها الأصلية والجهات الرسمية لتوصيل المعلومات الدقيقة بكل مصداقية وشفافية.

وأضاف: أنا سعيد جداً بأن أهنئ «البيان» بمناسبة مرور 40 عاماً، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح والازدهار، كما لا يفوتني أن أشكر جميع العاملين في الصحيفة الذين يعملون بكل جهد وإخلاص لتقديم نموذج للصحافة الورقية قائماً على المصداقية والشفافية.

وقال الدكتور طارق القرق الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي العطاء وعضو مجلس إدارتها يسعدني أن أهنئ «البيان» بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيسها، «ما زلت أذكر عندما كنت صغيراً كنت أمر يومياً مع والدي للجريدة لوضع الاشعار، واليوم بعد مرور 13 عاماً على تأسيس دبي العطاء يجب ألا ننسى أن «البيان» لعبت دوراً مهماً جداً في نجاح مسيرة المؤسسة، حيث غطت كل برامجها التعليمية التي أثرت على المجتمعات العالمية وأيضاً الأنشطة والفعاليات التي كانت متوفرة داخل الدولة.

وأضاف: يجب ألا ننسى أيضاً أن «البيان» كانت معنا في سفرات كثيرة في قارات مختلفة، واليوم أحب أن أبارك لفريق عمل «البيان» من إدارة وصحفيين متمنياً لهم دوام التقدم والنجاح والازدهار.

بدوره قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة الدراي: أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى كل العاملين في «البيان» هذه المؤسسة الإعلامية العريقة وعلى رأسهم رئيس التحرير المسؤول منى بوسمرة متمنياً لهم دوام الصحة والعافية ولـ«البيان» دوام التقدم والازدهار.

وتقدم محمد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة بالتهنئة إلى «البيان» احتفاء بعيدها الأربعين، معبراً عن خالص أمنياته لها بالمزيد من النجاح والتألق لمواصلة دورها الريادي بكل تميز.

وقال إن «البيان» استطاعت رصد أحداث العالم والوطن العربي والخليجي بكل مهنية ومصداقية، مشيداً بدورها في التغطيات الصحفية المتميزة لفعاليات ونشاطات الدولة عموماً وإمارة الفجيرة على وجه الخصوص، مؤكداً أنها أثبتت وجودها القوي على الساحة الإعلامية المحلية والعربية والخليجية، واستطاعت أن تواكب تطورات العصر الحديثة بتقديم الجديد والمتميز.

تميز

كما أثنى المهندس محمد سيف الأفخم مدير بلدية الفجيرة على التميز الصحفي الذي حققته «البيان» عبر سنوات من النجاح في التغطيات لكافة المجالات والمتابعة المستمرة المستجدات المتلاحقة كافة، ونقلها بكل بشفافية تامة وتقديم محتوى إعلامي يتماشى مع رؤية حكومة الإمارات الطموحة بالوصول دوما إلى أفضل المستويات.

وقال إن «البيان» تبنت الرسالة الصحفية بكل أمانة ومسؤولية واقتدار لتكون شريكاً فاعلاً في مسيرة النهضة الشاملة التي تقودها الدولة.

وتقدم الأفخم إلى أسرة «البيان»، بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة مرور 40 عاماً من الإنجازات الكبيرة لها على الساحة الإعلامية المحلية والعربية والإقليمية، داعياً المولى، عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة بمزيد من النجاح والتألق.

كما تقدم منصور بو عصيبه المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء» بخالص التهاني والتبريكات لـ «البيان» بمناسبة ذكرى أربعة عقود على تأسيس هذه الصحيفة الوطنية، متمنياً الثبات في المثابرة ودوام التقدم والتألق والشفافية في العمل الصحفي. وتكلم بوعصيبه أن «البيان» نتاج عمل دؤوب ومتميز ومنصة إعلامية فاعلة لا تألو جهداً في مسايرة ركب التقنية والتطور وتوجهات الإعلام الجديد لدعم مسيرة التميز والوصول إلى مجتمع واقتصاد معرفي في هذه الدولة الريادية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز