سلطان المنصوري: «البيان» ساهمت بتأسيس الصورة الذهنية الاستثنائية لدبي

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، أن «البيان» تعتبر من الصحف المهمة جداً في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ساهمت بشكل كبير في تأسيس الصورة الذهنية الاستثنائية لإمارة دبي بصفة خاصة ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة، كما ساهمت الصحيفة بالارتقاء بالرسالة الإعلامية وواكبت مختلف الأحداث المحلية والعالمية بحرفية ومهنية عالية، كما طرحت محتوى فكرياً وتوعوياً وتثقيفياً وتحليلياً متميزاً لكافة الأحداث، وأخذت بعين الاعتبار تنوع اهتمامات شرائح الجمهور المختلفة سواء في السياسة أو الاقتصاد أو المجتمع أو الرياضية، مما يستوجب تهنئة خاصة لها ولكل القائمين على هذا الصرح الإعلامي المتميز، وتمنى معاليه لـ«البيان» دوام التقدم والتطور المستمر.

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