لطيفة بنت محمد: «البيان» رسالة لنقل وتدوين مسيرة وتاريخ الدولة

المصدر: دبي - البيان

هنأت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، في تدوينة نشرتها سموها في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «البيان» بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيسها، وقالت سموها: «البيان» أصبحت ولا تزال رسالة لنقل وتدوين مسيرة وتاريخ الدولة وتطورها جيلاً بعد جيل.

وأضافت سموها أن «البيان» باتت اليوم عنواناً جلياً لنشر الوعي والثقافة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. حيث دونت سموها بهذه المناسبة: «بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيس «البيان» والتي ساهمت في تنمية المجتمع في دولة الإمارات يسعدني أن أهنّئ كل من لعب دوراً في إنشاء هذه المؤسسة الإعلامية المتميزة وكل من ساهم وعمل على إثراء محتواها الغني من أخبار محلية ودولية وثقافية، والتي جعلت من البيان عنواناً جلياً لنشر الوعي والثقافة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما أصبحت البيان ومازالت رسالة لنقل وتدوين مسيرة وتاريخ الدولة وتطورها جيلاً بعد جيل.

وكلّي أمل بأن تستمر بالسير على نهجها حاملة رايتها الاجتماعية والثقافية والفنية لتسهم في نشر المعلومة والمعرفة».

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