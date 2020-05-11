«كهرباء الشارقة» تنجز 52 محطة في كلباء

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة خلال العام الماضي عدداً من المشروعات الحيوية والضرورية لتحقيق الثبات والاستقرار للشبكات وتطوير الخدمات بمدينة كلباء وتوفيرها بأفضل المواصفات، حيث تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل محطتي الساف «2» وحي الجامعة، و50 محطة صغيرة بمختلف المناطق في مدينة كلباء ووادي الحلو، بالإضافة إلى ترقية 8 محطات وتوصيل خدمات المياه لـ 500 مبنى وخدمات الكهرباء لـ 450 مبنى في مختلف مناطق مدينة كلباء، بالإضافة إلى عدد من مشروعات الصيانة وتطوير الشبكات، وتوصيل خدمات الكهرباء والمياه لتجارية سور كلباء ولمنطقة صناعية كلباء وتركيب أكثر من 75 صندوق تغذية كهربائية.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة تعمل بعزيمة قوية وإرادة صلبة ورؤية مستقبلية لتساهم في مسيرة البناء والتطوير التي يقودها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على أرض الإمارة وتسعى الهيئة لاتخاذ كافة الإجراءات وتحقيق منظومة التنمية الشاملة والمستدامة وتبنى الأساليب الحديثة والمتطورة في شتى المجالات مما يساهم في تقديم خدماتها للمشتركين بمواصفات عالمية.

وأوضح أن المشروعات التي نفذتها الهيئة في مدينة كلباء تهدف لتطوير كافة المناطق وتوفير خدمات الكهرباء والمياه على مدار الساعة وبجودة عالية، مشيراً إلى أن المشروعات التطويرية التي تم إنجازها بمدينة كلباء تضمنت تشغيل محطة الساف والتي تغذي 500 مسكن من ضمنها مساكن مبادرات رئيس الدولة وتدعم المناطق القريبة بالمدينة في حالة أي طوارئ أوصيانة بهذه المناطق.

ومن جانبها أوضحت المهندسة موزة الزعابي مدير إدارة كهرباء ومياه كلباء، أن المشروعات التي تم إنجازها بمدينة كلباء خلال العام الماضي شملت توصيل خدمات الكهرباء لمحطات الصرف الصحي بمنطقتي خور كلباء ومنطقة دحيات وتوصيل خدمات الكهرباء والماء لمركز كلباء الصحي بمنطقة الساف ومبنى إدارة الجوازات وتوصيل خدمات الكهرباء والماء لـ 201 مسكن حكومي بمدينة كلباء، حيث تم توصيل خدمات الكهرباء والماء لـ 33 مسكناً بمنطقة السور تابعة لدائرة الإسكان بالشارقة ولـ 38 مسكناً بمنطقة الساف تابعة لوزارة تطوير البنية التحتية و130 مسكناً بمنطقة الساف تابعة لوزارة شؤون الرئاسة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز