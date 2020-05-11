«تعاونية الاتحاد»: يومان لتوصيل طلبات المتجر الإلكتروني

المصدر: دبي - البيان

أعلنت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة عن توصيل طلبات المتسوقين عبر المتجر الإلكتروني لتعاونية الاتحاد خلال يومي عمل كحد أقصى، وذلك في إطار تحسين خدماتها لإسعاد أفراد المجتمع والإسهام في الحد من انتشار «كورونا».

وأضافت أنها رفعت عدد الموظفين العاملين في المتجر الإلكتروني إلى أكثر من 500 شخص، ويتضمن هذا العدد موظفي قسم التجارة الإلكترونية وموظفي شركاء تعاونية الاتحاد في خدمات التجارة الالكترونية وخدمات التوصيل والدعم اللوجيستي، وساهم هذا التعاقد في توصيل المنتجات في أوقات قياسية، حيث تتوفر حالياً نحو 155 مركبة توصيل وتسعى التعاونية لزيادة عدد المركبات إلى أكثر من 300 مركبة.

وأشارت إلى أنه سعياً منها لتوفير السلع الرمضانية والتسهيل على المستهلكين وتجنب الازدحام، فإن المتجر الإلكتروني لتعاونية الاتحاد يوفر أكثر من 32 ألف سلعة غذائية وغير غذائية يمكن للمتسوقين الحصول عليها من خلال التسوق الإلكتروني والاستفادة من خدمة التوصيل المنزلي.

وذكرت أن النمو المتزايد على التسوق الإلكتروني من متجر تعاونية الاتحاد زاد بشكل كبير، حيث وصل عدد المتسوقين الجدد الذين قاموا بالتسوق من موقع التعاونية إلى 61664 زبوناً جديداً، وزاد عدد الطلبات المستلمة بشكل يومي من 125 طلباً يومياً ليتجاوز الـ 900 طلب يومياً بنسبة نمو بلغت 720% وبلغت المبيعات لنفس الفترة 18740425 درهماً إماراتياً بإجمالي عدد طلبات 54201 طلب تم توصيلها إلى زبائن تعاونية الاتحاد بنمو تجاوز نسبة الـ 223% من إجمالي مبيعات موقع التجارة الإلكتروني منذ بداية عام 2020 وحتى الأول من مارس.

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