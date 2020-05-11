تنظيم محاضرة تثقيفية عن بُعد بعنوان «مرآة التغيير»

المصدر: دبي - البيان

افتتح العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، محاضرة تثقيفية عن بعد للعاملين بعنوان: «مرآة التغيير»، نظمها فريق السعادة والإيجابية الداخلي، وألقاها الدكتور محمد حمدان بن جرش، كاتب وباحث إماراتي.

وقال العميد بن سلطان: «إن المحاضرة تأتي في إطار حرص المركز على تقديم أفضل الخدمات، وتطوير كفاءات العاملين فيه، والارتقاء دوماً بمستوى الأداء، وإيجاد أنظمة جديدة للتحديث والتطوير الدائم، بما يرتبط بمؤشرات الأداء، والذي يعتبر المطلب الأساسي لتحقيق أهداف المركز، وسنداً لاستراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي».

وقدم الدكتور محمد بن جرش خلال المحاضرة نماذج حول كيفية تحويل التحديات إلى إنجازات، وعقبات الفشل إلى قبعات نجاح، وبأن لكل مجتهد نصيباً، وذكر بأن الإنسان الإيجابي يتطور ويتقدم ويزدهر.

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