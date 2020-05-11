495 موافقة منحة أصدرتها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في 3 أشهر

المصدر: دبي ـ أحمد يحيى

أوضحت نورة الخاجة مدير إدارة المنح والقروض في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لـ«البيان»: «أن عدد موافقات المنح التي أصدرتها المؤسسة خلال الربع الأول من العام الجاري 2020 بلغ 495 موافقة شملت منح الأرض السكنية والمسكن الجاهز والشقة والصيانة أو الإضافة أو الإحلال ومنحة مساعدة مالية».

وذكرت «أن منح الأرض السكنية بلغ عددها 380 منحة وهي خدمة تتيح للمتعامل الحصول على هذه المنحة بهدف بناء مسكن خاص، وتتطلب بعض الاشتراطات ومن بينها ألا يكون مقدم الطلب أو زوجه، قد سبق أن حصل أحد منهما على أرض سكنية أو مسكن حكومي، وتتطلب وجود وثائق مثل توفير شهادة راتب حديثة أو الدخل الشهري، وشهادة إثبات القدرة المالية من إحدى الجهات التمويلية أو البنوك، وشهادة الإعلام الشرعي».

وأضافت: «عدد منح المسكن الجاهز بلغ 32، حيث تتيح المنح للمستفيدين الحصول على منحة مسكن جاهز ضمن مشاريع المجمعات الإسكانية التي تشرف على بنائها المؤسسة من دون مقابل مالي، وتتطلب هذه الخدمة اشتراطات مثل ألا يكون مقدم الطلب أو زوجه قد سبق أن حصل أحد منهما على أرض سكنية أو مسكن جاهز، كما أنه في حالة منح المواطن مسكناً جاهزاً، يتم التنازل عن قطعة الأرض السكنية الخالية الممنوحة سابقاً، والانتقال إلى المسكن خلال مدة 3 أشهر من تاريخ تسلم المسكن الحكومي، فضلاً عن وجود تعهد خطي بعدم تأجير المسكن الحكومي للغير، كما أنه في حالة الاستفادة من مشروع برنامج الشيخ زايد للإسكان، لا يحق التقدم بطلب آخر للاستفادة من المؤسسة».

مساعدة مالية

وأضافت: «إن منح الشقة بلغ عدد الموافقات بشأنها 11، ووصل عدد منح المساعدة المالية إلى 7، وتتيح للمتعاملين الحصول على منحة المساعدة المالية بقيمة لا تتجاوز 750 ألف درهم لمن لهم قطع أراضٍ سكنية خالية، فيما تتطلب اشتراطات مثل ألا يكون مقدم الطلب أو زوجه قد سبق أن حصل أحد منهما على أرض سكنية أو مسكن جاهز، وأن تكون المستفيدة الأنثى أرملة، أو مطلقة ولديها ابن أو أكثر، شريطة أن تثبت إعالتهم أو حضانتهم بحكم صادر عن المحكمة، وأن تكون من مواطني الدولة وتحمل جواز سفر وخلاصة قيد صادرة من دبي».

وذكرت أن منحة الصيانة والإضافة والإحلال بلغت 65 موافقة، وتتيح هذه الخدمة الحصول على منحة لصيانة المسكن القائم أو الإضافة أو الإحلال الجزئي والكلي من دون مقابل مالي، ويجب توفير بعض الاشتراطات ومن بينها، أن يكون المسكن حكومياً أو مقاماً على أرض منحة حكومية، وأن يكون مقدم الطلب من فئة ذوي الدخل المحدود، وألا يكون مقدم الطلب مالكاً لعقار، وأن يكون المسكن مخصصاً لإقامة مقدم الطلب أو أفراد أسرته ويرفض طلبه إذا كان المسكن مؤجراً كلياً أو جزئياً.

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