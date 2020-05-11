شرطة أبوظبي توفر تصاريح للخروج خلال أوقات عمل برنامج التعقيم الوطني

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شرطة أبوظبي اليوم عن توفيرها تصاريح للخروج خلال أوقات عمل برنامج التعقيم الوطني (نظام تصاريح الحركة – أبوظبي)، وذلك من الساعة 10 مساء وحتى 6 صباحاً من خلال الموقع الإلكتروني http://www.adpolice.gov.ae

وأكدت شرطة أبوظبي أهمية الالتزام بالمدة الزمنية المحددة للتصريح حتى لا يتعرض الشخص للمخالفة. وفي حال الخروج دون تصريح لمقتضيات الضرورة مثل زيارة المستشفى أو الصيدلية أو شراء الاحتياجات الأساسية فيجب على الشخص إثبات سبب الخروج الطارئ.

وأوضحت شرطة أبوظبي أنه على الجهات التي تتطلب طبيعة عملها تواجد موظفين خلال أوقات برنامج التعقيم الوطني تزويد لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي بكشوفات تضم أسماء الموظفين وأرقام لوحات مركباتهم.

وسيتم استثناء السيارات التابعة للجهات بالقطاعات الحيوية بشكل آلي من نظام المخالفات.

ويحق للشخص التظلم من الجزاء الإداري لمخالفة التدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للنيابة العامة http://www.pp.gov.ae خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالمخالفة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز