الإمارات تدعم النيجر ومالي وسيراليون بإمدادات طبية

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت الإمارات 3 طائرات مساعدات تحتوي على ما مجموعه 19 طناً من الإمدادات الطبية إلى كل من النيجر ومالي وسيراليون.

أرسلت الإمارات أمس طائرة مساعدات تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى النيجر، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وسيستفيد منها أكثر من 6 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

حماية

وقال عامر المنهالي القائم بالأعمال لدى سفارة الدولة في تشاد: تأتي المساعدات المقدمة إلى النيجر كجزء من جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان حصول العاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء أفريقيا وخاصة دول الساحل الأفريقي على معدات الحماية الشخصية اللازمة لتمكينهم من أداء عملهم في الصفوف الأمامية لمكافحة «كورونا».

كما أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى جمهورية مالي، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيستفيد منها أكثر من 6 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

شراكة

وقال يوسف سيف آل علي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية السفير غير المقيم في مالي: «تعتبر مالي شريكاً مهماً لدولة الإمارات العربية المتحدة في الجهود الرامية إلى تعزيز مكافحة «كوفيد 19» في جميع أنحاء أفريقيا، وستوفر المساعدات الطبية التي تقدمها الدولة إلى مالي الحماية للعاملين في الصفوف الأمامية».

وأضاف: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة تقف إلى جانب مالي في هذه اللحظة الصعبة وهي على ثقة بأن العالم قادر على تجاوز هذه الأزمة من خلال التعاون متعدد الأطراف وتضافر الجهود لمكافحة فيروس كورونا المستجد».

إلى ذلك أرسلت الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى سيراليون، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال عمر المهيري القائم بالأعمال لدى سفارة الدولة في السنغال: «تلتزم دولة الإمارات مساعدة شركائها في جميع أنحاء أفريقيا في الجهود الحثيثة لمكافحة فيروس «كوفيد 19»، ومن شأن المساعدات المقدمة إلى سيراليون أن تعزز من قدرة العاملين في مجال الرعاية الصحية على مكافحة هذا الفيروس من خلال تزويدهم الحماية والمعدات اللازمة لضمان سلامتهم».

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