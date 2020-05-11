100 ألف وجبة مساهمة المطاعم السريعة بأطول صندوق

المصدر: دبي - البيان

منذ الإعلان عن مبادرة «أطول صندوق تبرعات في العالم» التي يعود ريعها لدعم «حملة 10 ملايين وجبة»، تتواصل المساهمات من قطاعات الأعمال والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد في المبادرة المتزامنة مع شهر رمضان المبارك، إذ أعلنت كلٌ من «برجر كنج» و«ماكدونالدز» تقديم 100 ألف وجبة لدعم الحملة، بواقع 50 ألف وجبة من كل منهما، فيما تقدم «تكساس تشيكن» ألفي وجبة مساهمةً في توفير الدعم الغذائي لمحتاجيه.

وتقدم سلاسل مطاعم الوجبات السريعة الداعمة للمبادرة مساهماتها بصيغة قسائم شرائية مخصصة للمستفيدين، لتكمّل مساهمات قطاع المطاعم وخدمات الضيافة في مبادرة «أطول صندوق تبرعات في العالم» التي أطلقتها «مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» وبرج خليفة لإتاحة الفرصة للمتبرعين من الأفراد والشركات والمؤسسات وفاعلي الخير للمساهمة بثمن وجبات غذائية عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة www.tallestdonationbox.com تذهب لحملة «10 ملايين وجبة» التي توفر شبكة تضامن مجتمعي وأمن غذائي خلال شهر رمضان المبارك للمحتاجين والأسر المتعففة والشرائح الأقل دخلاً.

مساهمات مضيئة

وتفتح حملة «أطول حصّالة في العالم» الباب للجميع للمساهمة في توفير الدعم الغذائي بالتبرع عبر موقعها الإلكتروني لإضاءة المصابيح البالغ عددها 1.2 مليون تباعاً على واجهة برج خليفة؛ الأعلى في العالم، مع كل مساهمة، وصولاً إلى تحقيق 1.2 مليون نقطة مضيئة على طوابقه الـ163، ليصبح البرج الذي يعد من أشهر المعالم العمرانية في الدولة والعالم، منارة أمل تجسد جهود التضامن الإنساني للتغلب على التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الناجمة عن وباء كورونا المستجد.

وعن مساهمة سلسلة «برجر كينج» و«تكساس تشيكن»، قال خالد الغامدي، نائب رئيس مطاعم فيرست فود سيرفيسز في الدولة: «سعداء بالمشاركة في مبادرة أطول صندوق تبرعات في العالم المتزامنة مع شهر العطاء، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتنا المؤسسية تجاه مجتمعنا، ودعماً للمبادرات الإنسانية الهادفة التي تطلقها دولة الإمارات لمساندة الفئات التي تحتاج إلى الدعم. كما تعد هذه فرصة مثالية لإبراز دور قطاعنا في المساهمة في توفير الدعم الغذائي للفئات المحتاجة» وقال وليد فقيه، مدير عام ماكدونالدز الإمارات: «فخورون بالمشاركة في هذه المبادرة المجتمعية الإنسانية، والمساهمة في تمكين المحتاجين ودعم توفير الوجبات الغذائية للمستفيدين منها من خلال تقديم 50 ألف وجبة، وذلك تأكيداً على قيم التضامن والتعاضد مع كافة الفئات في المجتمع وخاصة في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم».

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