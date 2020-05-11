«أنغامي» تنتج أغنية خاصة بـ«أطول صندوق تبرعات»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت منصة «أنغامي» الموسيقية الرقمية إطلاق قائمة استماع من 1.2 مليون أغنية، وإنتاج أغنية خاصة بعنوان «معاً أقوى» دعماً لمبادرة «أطول صندوق تبرعات في العالم» التي تخصص المساهمات فيها لتوفير 1.2 مليون وجبة تذهب لدعم حملة «10 ملايين وجبة» الهادفة لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين والأسر المتعففة والفئات الأكثر تأثراً بتداعيات الوباء العالمي «كوفيد 19».

وتخصص «أنغامي» كامل ريع الاستماع إلى الأغنية الجديدة لمبادرة «أطول صندوق تبرعات في العالم»، حيث أطلقت المنصة عبر تطبيقها خاصية جديدة تتيح للملايين من مستمعيها في المنطقة التبرع مباشرة للمبادرة تحت عنوان «إغاثة (كوفيد 19) – تبرع بثمن وجبة»، وذلك بالتزامن مع حملة إعلانية توعوية مكثّفة أطلقتها المنصة لتعرّف بالمبادرة وبأهدافها الإنسانية وتشجّع المستمعين على التضامن معها والمساهمة فيها.

وتشجع الأغنية؛ «Stronger Together»، التي وضع كلماتها وعمل على توزيعها فريق عمل الإنتاج في «أنغامي» وأداها الفنانان خليفة الناصر وموجو، الملايين من مستمعي المنصة على المساهمة في مبادرة «أطول صندوق تبرعات في العالم» التي ترصد قيمة المساهمات الواردة إليها لتقديم ما مجموعه 1.2 مليون وجبة إلى «حملة 10 ملايين وجبة».

وقال إيلي أبو صالح نائب رئيس «أنغامي» في دول مجلس التعاون الخليجي: «نحن جزء من هذا المجتمع، وعلينا جميعاً اليوم أن نقدم له أكثر من أي وقت. أنجزنا بجهود استوديو الإنتاج لدينا هذه الأغنية الخاصة التي تخاطب قلوب المستمعين وتلهم الناس للانضمام إلى جهودنا في توفير الدعم لمن هم بحاجة إليه. وسوف يتم التبرع بريع الأغنية كاملاً للمبادرة».

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