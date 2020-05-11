48 ألف عملية تطهير لآليات نقل المصابين بـ «كوفيد»

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت إدارة التعامل مع المواد الخطرة (CBRN) بمديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي 48383 عملية تطهير للآليات ومستخدميها في مركز الاستقبال الذي تم إنشاؤه بالتنسيق مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) خلف مستشفى المفرق.

وتم تفعيل مركز الاستقبال ضمن خطة شرطة أبوظبي لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» حيث يتم استقبال المركبات التي تقوم بنقل حالات الإصابة بالفيروس أو المشتبه بها لتطهيرها لسلامة استخدامها مرة أخرى. وأوضحت أن فريق إدارة التعامل مع المواد الخطرة يعمل وفق منظومة متطورة في عمليات التطهير باستخدام أفضل المعدات والأجهزة المخصصة لهذه الغاية ضمن إجراءات لضمان الخصوصية وانسياب تدفق الآليات والأفراد وفق أفضل المقاييس لتعزيز الوقاية في مواجهة «كوفيد 19» ضمن تكامل الجهود والعمل المؤسسي.

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