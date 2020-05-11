مناقشة دور وزارة الطاقة في تطوير الصناعات

المصدر: دبي - البيان

اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته عن بُعد عبر تقنية «فيديو كنفرنس»، برئاسة عائشة راشد ليتيم رئيسة اللجنة، خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع «دور وزارة الطاقة والصناعة في شأن تطوير الصناعات الوطنية».

كما ناقشت اللجنة إعداد استبيان إلكتروني في شأن موضوع «جودة الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات»، بعد إضافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة «كوفيد 19». وقالت عائشة راشد ليتيم إن اللجنة ستناقش موضوع «دور وزارة الطاقة والصناعة في شأن تطوير الصناعة الوطنية» وفق المحاور التالية: الخطة الاستراتيجية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها فيما يتعلق بتطوير الصناعة المحلية، والحوافز والمنح لدعم الصناعات الوطنية وحمايتها من الصناعات الأجنبية، والتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية في دعم الصناعات الوطنية.

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