«الأعلى للطاقة» يستعرض التدابير الاحترازية للوقاية من «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الـ 60 للمجلس، والذي عقد عن بعد، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.

كما حضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌّ من: داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، والمهندس وليد سلمان، نائب رئيس لجنة دبي للطاقة النووية، إلى جانب ناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وفريديريك شيمين، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول.

وناقش الاجتماع عدة موضوعات أبرزها استعراض خطة المجلس الأعلى للطاقة في دبي بتطبيق التعليمات والتوجيهات الصادرة عن حكومة دولة الإمارات للتعامل مع فيروس «كورونا» المستجد للحد من انتشاره، وذلك من خلال تعميم التعليمات والاجراءات الاحترازية والتوجيهات على الموظفين والهيئات التابعة للمجلس الأعلى للطاقة، ووضع شروط ومعايير لتطبيقها وتزويدهم بكافة المعلومات وتعزيز كافة التسهيلات للعمل عن بعد من غير أي تأثير أو تأخير على سير العمل.

واطلع الأعضاء على آخر مستجدات لجنة دبي لتداول المواد البترولية وبالتحديد تداول الغاز المنزلي للحد من ‏‏المخالفات والتجاوزات في عملية بيع منتجات غير مطابقة للمواصفات الإماراتية، وتم اعتماد التوصيات المقدمة من قبل اللجنة وذلك بتعديل وتوزيع الأدوار وإعادة هيكلة إدارة المشتقات البترولية التابعة للجنة، والتي ستتولى وضع السياسات والمعايير والإجراءات لضمان تنظيم القطاع في الإمارة بما يتناسب مع الممارسات العالمية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: «تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، اتخذ المجلس الأعلى للطاقة في دبي جملة من التدابير الاحترازية الهادفة لضمان أعلى مستويات الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، وتأمين صحة وسلامة الموظفين والهيئات المنضوية تحت مظلة المجلس، وذلك في إطار الجهود المتواصلة والرامية إلى ضمان أعلى مستويات الحماية من الفيروس، ودعماً للخطوات الحثيثة المتخذة في إمارة دبي، وكذلك على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة لمحاصرة الفيروس وتفادي أي فرصة لانتشاره.

وأضاف: «تم التطرق لأعمال لجنة تنظيم تداول المواد البتروليّة في دبي التي تم تشكيلها بتوجيه من المجلس التنفيذي لإمارة دبي وإشراف «المجلس الأعلى للطاقة بهدف سنّ المبادئ التوجيهية لتنظيم قطاع تجارة المواد البترولية».

ومن جهة أخرى تم الإطلاع على الإنجاز الرفيع الذي حققته هيئة كهرباء ومياه دبي بعد حصولها على شهادة الآيزو ISO 20400:2017 لإدارة المشتريات المستدامة وسلسلة التوريد.

وأشار أحمد بطي المحيربي إلى أن الاجتماع استعرض التقرير المالي للعام المنصرم 2019 للمجلس الأعلى للطاقة في دبي من حيث الموازنة والمصروفات والنشاطات التشغيلية، وتم اعتماده من قبل سمو رئيس المجلس والأعضاء.

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