«سلامة الطفل» تصدر كتيباً يعزز السلوكات الإيجابية

المصدر: الشارقة - البيان

أصدرت إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، كتيباً تفاعلياً إلكترونياً باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف تعزيز السلوكات الإيجابية والصحيحة لدى الأطفال خلال شهر رمضان المبارك، ومساعدة أولياء الأمور على تنظيم أوقات أبنائهم واستثمارها بأنشطة ممتعة ومفيدة.

وأعلنت الإدارة عن تعاونها مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، لتعميم الكتيبات التفاعلية على المدارس الخاصة على مستوى إمارة الشارقة، لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الأسر والأطفال من مختلف الفئات العمرية، حيث يضم الكتيب جدولاً أسبوعياً لتنظيم وقت الطفل وعدداً من المهام المقترحة التي يمكن إنجازها، إلى جانب باقة من أنشطة الرسم والتلوين والتزيين والألعاب الذهنية.

ويتضمن الكتيب آلية لتقييم الأداء كل أسبوع إذ يمكن للأهل حساب الناتج النهائي لتقييم الأداء من خلال أربعة مستويات مختلفة، تبدأ من «طوّر نفسك» و«جيّد» وصولاً إلى «جيد جداً» و«ممتاز»، يشير إلى كل منها لون محدد لتحفيز الأطفال على إتمام المهام الموكلة إليهم.

وقالت هنادي اليافعي، مدير إدارة سلامة الطفل: «تعتمد الإدارة على الكتيبات التفاعلية التي تستهدف الأطفال والأسر خلال هذه الفترة التي يعيش فيها العالم ظروفاً استثنائية جراء فيروس كورونا المستجد».

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