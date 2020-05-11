مركز تريندز ينظم غداً محاضرة حول مواجهة «كورونا»

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

ينظّم مركز تريندز للبحوث والاستشارات غداً محاضرة «عن بُعد»، تحت عنوان: «مواجهة كوفيد 19: أفضل الممارسات الدولية والطريق نحو المستقبل».

ويشارك في المحاضرة الدكتور سيف الظاهري مدير إدارة السلامة والوقاية بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والدكتور فيكتور تشا مستشار أول في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية – الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، مدير عام مركز تريندز للبحوث والاستشارات – لـ«البيان» – أن المحاضرة يتم تنظيمها ضمن فعاليات «منتدى الحوار الاستراتيجي عن بُعد» الذي يسعى من خلاله مركز تريندز إلى تحليل التداعيات المختلفة لوباء كورونا.

وأوضح أن المناقشات سوف تتناول العديد من النقاط المهمة وخاصة الممارسات الدولية التي أثبتت نجاعتها في مواجهة وباء كورونا المستجد من قبيل السرعة والدقة في تحديد الإصابات وكشفها، وأهمية تكنولوجيا البيانات الضخمة والمعلومات في تجنب عودة الفيروس مجدداً؛ وضرورة تقييم الموارد الطبية ونظم الاستجابة من أجل ضمان الاستعداد للأوبئة من حيث مخزون الاحتياجات الطبية وكوادر الرعاية الصحية وحمايتهم؛ والعمل على إبقاء الجمهور على درجة كافية من العلم بما يحدث؛ وضمان اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للمنازل، والمجتمعات، والمدارس، والشركات، والمكاتب الحكومية.

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