«أستر دي إم» تستقدم 88 مسعفاً طبياً إلى دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية، أحد أهم مزوّدي الرعاية الصحية المتكاملة للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، عن استقدام الدفعة الأولى من 88 ممرضاً من المختصين في وحدات العناية المركزة من الهند إلى دبي، وتأتي هذه الخطوة، التي تحظى بدعم القنصلية الهندية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، لدعم الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات للتصدي لجائحة كوفيد 19؛ وحرصت أستر على اختيار 60 ممرضاً مدرباً في مجال العناية المركزة من العاملين في مستشفيات الرعاية الرباعية الخاصة بالمجموعة في الهند، لرفد جهود الحكومة الإماراتية في إدارة المنشآت المعنية برعاية مرضى كوفيد 19 في دبي.

علاقات

وقال معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة في دبي: «تجمعنا مع الهند علاقة وطيدة، ويُعد القطاع الخاص جزءاً من هذه الشراكة في مجال الرعاية الصحية. وتأتي هذه المبادرة دليلاً على عُمق العلاقات التي تجمع الدولتين، كما تُسلط الضوء على التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص في ميدان الرعاية الصحية. وقد قُمنا بتجهيز الإمكانات اللازمة للتعامل مع الموقف في حال اقتضت الحاجة، كما نتعاون عن كثب مع السلطات الصحية في دولة الإمارات لضمان تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية لمرضى كوفيد 19 فيها. ويغمرنا الامتنان للجهود التي يبذلها العاملون في الخطوط الأمامية، بمن فيهم الأخصائيون في المجال الطبي، الذين يعملون بلا كلل لخدمة المجتمع».

ثقة

وفي سياق تعليقه على المبادرة، قال الدكتور أزاد موبين، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لمجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية: «تعكس المبادرة مقدار الثقة التي تُميز العلاقة بين الهند ودولة الإمارات والالتزام الراسخ من قبل الدولتين لتقديم الدعم المتبادل، وما تحمله هذه الثقة من أهمية كبيرة خلال هذه الأزمة غير المسبوقة. أدركت مجموعة أستر أنّها أمام واجب يفرض عليها مساعدة دولة الإمارات، وذلك من خلال استقدام خبرائنا الطبيين من الهند لتقديم أفضل مستويات الرعاية الطبية الممكنة للمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء خلال أزمة كوفيد 19 الراهنة، ولزيادة القدرة على مواجهة الاحتياجات المفاجئة. وبدوري، أود التعبير عن امتناني الشديد لمعالي حميد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي؛ وأحمد البنا، سفير دولة الإمارات لدى الهند؛ وبافان كابور، سفير الهند لدى دولة الإمارات؛ وشري فيبول، القنصل العام للهند في دبي، لمساعدتهم على إنجاح هذه المهمة».

ومن ناحيته، علّق شري فيبول القنصل العام للهند بقوله: «نحن أمام دليل جديد على متانة العلاقة بين الهند ودولة الإمارات، دليل يعكس الفهم العميق للمشكلات التي يُواجهها المقيمون والمواطنون في دولة الإمارات على حد سواء. ونتقدم بجزيل الشكر للجهود التي تبذلها هيئة الصحة بدبي ومجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية لدعم جهود الرعاية المقدمة للجالية الهندية في هذه الفترة العصيبة. كما نشعر بفخر شديد لكوننا جزءاً من هذه المبادرة المشتركة الرامية إلى التخفيف عن مرضى كوفيد 19 في مختلف المنشآت».

رعاية

تُمثل مبادرة مجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية لاستقدام 88 ممرضاً من وحدات العناية المركزة جزءاً من الجهود المتواصلة التي تبذلها المؤسسة في احتواء تفشي جائحة كوفيد 19، إلى جانب ضمان توفير فرص الوصول إلى الرعاية عالية الجودة لأكبر عدد مُمكن من الحالات التي تأكدت إصابتها بالمرض. وتُضاف هذه المبادرة إلى مجموعة أخرى من المبادرات التي طرحتها المؤسسة لدعم السلطات المعنية، مثل مجمعات الفحوص في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية؛ وفرز وعزل وعلاج حالات الإصابة المؤكدة في منشآت مجموعة أستر وميدكير؛ وإدارة مجمعات العزل؛ ودعم نقل الإصابات المؤكدة؛ ومساعدة المجتمع من خلال توزيع المستلزمات الأساسية.

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