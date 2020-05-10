إطلاق مبادرة "حمايتهم مسؤوليتنا" دعماً للكوادر الطبية

المصدر: أبوظبي - البيان

بتوجيه من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلقت مبادرة زايد للعطاء والاتحاد النسائي العام برنامج الشيخة فاطمة للتطوع "مبادرة حمايتهم مسؤوليتنا" لتقديم مستلزمات الوقاية لحماية الكوادر الطبية من أطباء وممرضين ومسعفين، من خطر فيروس كورونا (كوفيد 19)، وذلك من خلال توفير ملابس طبية خاصة صنعت بأيادي إماراتية، من المتطوعين في برنامج الشيخة فاطمة للتطوع، لتمثل رسالة شكر وعرفان لخط دفاعنا الاول تقديراً لجهودهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

كما تتضمن مبادرة حمايتهم مسؤوليتنا إلى تبني سلسلة من الإجراءات الاحتياطية لحماية الأطباء والكوادر الطبية من الاصابة بفيروس كورونا وبناء القدرات في التعامل مع الامراض الوبائية والتي أبرزها إطلاق حملة توعية بأهمية سبل الحماية والوقاية اضافة الى تصميم برنامج لبناء قدرات الاطباء ورفع من مهاراتهم العملية في طرق الحماية من الامراض المعدية واصدار رخصة للأمراض المعدية معتمدة محليا ودوليا وذلك في مبادرة مشتركة من زايد العطاء والاتحاد النسائي العام وجمعية امارات العطاء.

أكدت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، أن مبادرة حمايتهم مسؤوليتنا هي رسالة شكر وتقدير نوجهها للأطباء وللكوادر الطبية وهي خط الدفاع الأول لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وللكوادر الطبية والفنية من الشباب المتطوعين والعاملين في برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع الذين تطوعوا لتصميم البرامج التوعوية وصناعة مستلزمات الوقاية من ملابس طبية بمواصفات خاصة وكمامات ودروع لحماية الوجه اضافة الى تصميم برامج تدريبية عن بُعد معتمدة دولياً في مجابهة الأمراض المعدية تمنح المنتسبين رخصة الوقاية من الأمراض الوبائية وتساهم في بناء قدراتهم وزيادة جاهزيتهم في التعامل مع مرض فيروس كورونا.

وأعربت نورة السويدي عن شكرها وتقديرها للدور الرائع والبطولي الذي تقوم به طواقم الأطباء وفرق الكوادر الطبية والفنية حيث يقومون بمهام إنسانية جليلة قل ما نجد نظير لها في واقعنا في مواجهة هذه الجائحة وما يقدمونه من بدل وعطاء وتفاني وتضحية وفداء يستحق كل الثناء والتقدير والعرفان من جميع أفراد المجتمع دون استثناء.

وأشارت إلى أن مبادرة حمايتكم مسؤوليتنا تأتي استكمالا للمبادرات السابقة التي تبنتها أم الإمارات والتي ساهمت بشكل فعال في تمكين الأطباء والكوادر الطبية في الإمارات في خدمة المجتمعات محلياً ودولياً واكسابهم مهارات عملية وعلمية في مجال الاستجابة الطبية التطوعية للطوارئ والأزمات وإدارة العيادات والمستشفيات الميدانية والمتنقلة والافتراضية.

وقالت إن الأطباء والكوادر الطبية العاملة في الإمارات من المواطنين وغير المواطنين ضربوا أروع الأمثلة في الإخلاص بالعمل وجسدوا نموذجاً مميزاً في العطاء والعمل الطبي التخصصي والتطوعي محلياً في بادرة لرد الجميل للوطن، ودولياً في اطار حمالات الشيخ زايد الإنسانية وحمالات الشيخة فاطمة الإنسانية لعلاج المرأة والطفل والتي استطاعت بقيادة أبناء الإمارات وبمشاركة من المتطوعين عالمياً من الوصول بخدماتها الطبية التطوعية المجانية للملايين من البشر من خلال سلسلة من العيادات والمستشفيات الميدانية المنتشرة في شتى بقاع العالم.

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