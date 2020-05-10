جامع الشيخ زايد الكبير يطلق جولاته الثقافية عن بعد

المصدر: وام

أطلق مركز جامع الشيخ زايد الكبير، جولات ثقافية "عن بعد"؛ بصفته أحد أهم الوجهات الثقافية والسياحية العالمية، إذ يقصده سنويا أكثر من 6 ملايين زائر من مختلف انحاء العالم بمختلف ثقافاتهم، وذلك من خلال مواصلة دوره في إيصال رسالته الحضارية؛ في ظل التزامه بالإجراءات الاحترازية المتخذة في الدولة لوقاية المجتمع؛ إثر انتشار "فيروس كورونا المستجد".

ويتيح المركز لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة فرصة التقدم بطلب جولات ثقافية حصرية "عن بعد" في رحاب الجامع، من خلال التسجيل في موقع المركز الإلكترونيhttps://www.szgmc.gov.ae

وكان أول الملتحقين بهذا النمط من الجولات، موظفو شركة الدار العقارية، قدمها لهم "عن بعد"، أخصائو الجولات الثقافية لدى المركز، الذين أطلعوهم على رسالة الجامع المتمثلة بالتسامح والتعايش، والتي لطالما أرسى قواعدها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - وهي ذات القيم التي يسير عليها أبناء دولة الإمارات، كما تعرفوا خلال الجولة الحصرية على أبرز ملامح العمارة الإسلامية التي جمعت بتصاميمها المتناغمة مختلف العصور الإسلامية.

وقد خصص المركز، لجميع زواره ومتابعي منصته على موقع التواصل الاجتماعي "الانستغرام" في جميع أنحاء العالم، جولات ثقافية، من خلال بث حي مباشر من الجامع، تُقدم يوم الثلاثاء باللغة العربية، ويوم السبت باللغة الإنجليزية، وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً.

ويأتي إطلاق المركز للجولات الثقافية "عن بعد" ضمن منظومة مساعي المركز لتطوير ممارساته والارتقاء المستمر بما يقدم لمرتاديه من مختلف ثقافات العالم.

ومن الجدير بالذكر أن الجولات الثقافية - الحية والمباشرة - ، يقدمها "عن بعد" نخبة من أخصائيي الجولات الثقافية في المركز، من أبناء الوطن ذوي الكفاءة، الذين يمثلون الواجهة المشرقة للدولة وما ترتكز عليه من قيم ومبادئ إنسانية رسخت مكانتها كوجهة عالمية.

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