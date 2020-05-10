«حمايتهم مسؤوليتنا» تقدم مستلزمات الوقاية لحماية الكوادر الطبية

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

بتوجيه من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بلفته إنسانية نبيلة، اطلقت مبادرة زايد للعطاء والاتحاد النسائي العام برنامج الشيخة فاطمة للتطوع مبادرة «حمايتهم مسؤوليتنا» لتقديم مستلزمات الوقاية لحماية الكوادر الطبية من اطباء وممرضين ومسعفين من خطر فيروس كورونا «كوفيد ـ 19» وذلك من خلال توفير ملابس طبية خاصة صنعت بأيدي إماراتية من المتطوعين في برنامج الشيخة فاطمة للتطوع لتمثل رسالة شكر وعرفان لخط دفاعنا الاول تقديراً لجهودهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

كما تتضمن مبادرة حمايتهم مسؤوليتنا الى تبني سلسلة من الإجراءات الاحتياطية لحماية الأطباء والكوادر الطبية من الاصابة بفيروس كورونا وبناء القدرات في التعامل مع الأمراض الوبائية والتي أبرزها إطلاق حملة توعية بأهمية سبل الحماية والوقاية إضافة الى تصميم برنامج لبناء قدرات الأطباء ورفع من مهاراتهم العملية في طرق الحماية من الأمراض المعدية واصدار رخصة للأمراض المعدية معتمدة محليا ودوليا وذلك في مبادرة مشتركة من زايد العطاء والاتحاد النسائي العام وجمعية إمارات العطاء.

وأكدت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام أن مبادرة حمايتهم مسؤوليتنا هي رسالة شكر وتقدير نوجهها للأطباء وللكوادر الطبية وهي خط الدفاع الأول لمواجهة جائحة فيروس كورونا ( كوفيد 19) وللكوادر الطبية والفنية من الشباب المتطوعين والعاملين في برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع الذين تطوعوا لتصميم البرامج التوعوية وصناعة مستلزمات الوقاية من ملابس طبية بمواصفات خاصة وكمامات ودروع لحماية الوجه اضافة الى تصميم برامج تدريبية عن بُعد معتمدة دولياً في مجابهة الأمراض المعدية تمنح المنتسبين رخصة الوقاية من الأمراض الوبائية وتساهم في بناء قدراتهم وزيادة جاهزيتهم في التعامل مع مرض فيروس كورونا.

وأعربت نوره السويدي عن شكرها و تقديرها للدور الرائع والبطولي الذي تقوم به طواقم الأطباء وفرق الكوادر الطبية والفنية حيث يقومون بمهام إنسانية جليلة قل ما نجد نظير لها في واقعنا في مواجهة هذه الجائحة وما يقدمونه من بدل وعطاء وتفاني وتضحية وفداء يستحق كل الثناء والتقدير والعرفان من جميع أفراد المجتمع دون استثناء.

وأشارات إلى أن مبادرة حمايتكم مسؤوليتنا تأتي استكمالأ للمبادرات السابقة التي تبنتها «أم الإمارات» والتي ساهمت بشكل فعال في تمكين الأطباء والكوادر الطبية في الإمارات في خدمة المجتمعات محلياً ودولياً واكسابهم مهارات عملية وعلمية في مجال الاستجابة الطبية التطوعية للطوارىء والأزمات وإدارة العيادات والمستفيات الميدانية والمتنقلة والافتراضية.

وقالت إن الأطباء والكوادر الطبية العاملة في الإمارات من المواطنين وغير المواطنين ضربوا أروع الأمثلة في الإخلاص بالعمل وجسدوا نموذجاً مميزاً في العطاء والعمل الطبي التخصصي والتطوعي محلياً في بادرة لرد الجميل للوطن ، ودولياً في اطار حمالات الشيخ زايد الإنسانية وحمالات الشيخة فاطمة الإنسانية لعلاج المرأة والطفل والتي استطاعت بقيادة أبناء الإمارات وبمشاركة من المتطوعين عالمياً من الوصول بخدماتها الطبية التطوعية المجانية للملايين من البشر من خلال سلسلة من العيادات والمستشفيات الميدانية المنتشرة في شتى بقاع العالم.

وقالت العنود الشامري العجمي المديرة التنفيذية لمبادرة زايد العطاء مديرة برنامج القيادات الاماراتية التطوعية الشابة ان مبادرة حمايتهم مسؤوليتنا تعبرعن مدى الامتنان الذي تكنه «أم الإمارات» للتضحيات الكبيرة التي يقدمها نخبة من الأطباء ذكوراً وإناثاً الذين يواصلون الليل بالنهار في مواجهة الفيروس ويسهرون على التصدي له بكل شجاعة ورباطة جأش وإنكار للذات في سبيل حماية جميع أفراد المجتمع، ومعاونة المرضى وتقديم كل ما يلزم من أوجه العناية لهم حتى تماثلهم للشفاء.

وتقدمت الدكتورة نورة الكندي طبيبة نساء وولادة في مستشفى الكورنيش بالشكر والتقدير لأم الإمارات والقيادة الحكيمة على دعمها المتواصل لخط الدفاع الأول، مؤكدة أن مبادراتها رفعت من عزيمتهم وارادتهم في مواصلة العمل لحماية المجتمع من هذه الجائحة العالمية.

وأعربت الدكتورة نورة العجمي طبيبة في مستشفى الشيخ خليفة عن خالص الشكر والعرفان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على هذه اللفتة الإنسانية النبيلة وعلى تقدير وإعزاز سموها للدور التاريخي الذي يقوم به الأطباء في هذه المرحلة التاريخية الصعبة، مؤكدة أن المبادرة حملت بين سطورها طاقة إيجابية هائلة سيكون لها بالغ الأثر في إعانة الأطباء على حمايته انفسهم وحمل مسؤوليتهم الضخمة وتزيد من إصرارهم على تجاوز هذا الاختبار الصعب، وتشد من أزر كل الأطباء وكافة الأطقم الطبية في مختلف انحاء الدولة، وتحفز جميع أعضاء المنظومة الصحية على بذل المزيد من الجهد وتقديم المزيد من العطاء في سبيل التغلب على هذه الجائحة، وتجاوزها بتماثل جميع المصابين للشفاء بإذن الله تعالى وتقليص فرص انتشار العدوى بما يمكن وطننا الغالي من تخطي هذا الموقف الاستثنائي بقوة وعزيمة أبنائه وبناته في مختلف المواقع وشتى ميادين العطاء ومن أهمها المجال الصحي.

وقال الدكتور أنور الزعابي إستشارى القلب في مستشفى توام أن مبادرة أم الإمارات عملت على زيادة الوعي بالإجراءات الإحترازية للكوادر الطبية وتعكس إهتمام «أم الإمارات» بصحة العاملين في الخط الدفاع الأمامي، وقال إننا بكل الحب نفدي الوطن بأرواحنا ونبذل الغالي والنفيس من أجله ، وأم الإمارات هي قدوتنا في العطاء والتفاني، أمد الله في عمركِ ودمتِ تاجاً على رؤوسنا جميعاً.

وعبرت الطبيبة نورة ال علي طبيبة اخصائية اسرة في مستشفى كلينك ابوظبي عن سعادتها بتلقيها مستلزمات الحماية ومشاركتها في برنامج بناء القدرات والذي ساهم في زيادة جاهزيته لمجابهة الأمراض الوبائية وفق افضل المعايير الدولية وأشارت أن دعم سموها يزيدها إصراراً وقوة لمواصلة مسيرة عطائها بكل حب لهذه الأرض الطيبة وقيادتها الرشيدة، وأن جهودهم كأطباء ما هو إلا شيء بسيط في حق وطنها الإمارات التي منحتهم الأمن والأمان والاستقرار والتعليم والصحة ووفرت لهم العيش الرغد، وجعلت صحة وراحة كافة أفراد المجتمع على رأس سلم أولوياتها واهتماماتها.

وقال الدكتورعبدالله البلوشي انه تلقى المستلزمات الوقائية بمشاعر من الفرحة والسرور و منحته طاقة إيجابية وجعلته يفخر ويعتز بما يقدمه من عمل في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة الناس من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وعبر الدكتور وائل المحميد من مستشفى كليفلاند ابوظبي عن سعادته بهذه اللفتة الكريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وهي ليست بالمستغربة، حيث كانت سموها دائماً حاضرة بعنايتها وتشجيعها وكلماتها المحفزة في مختلف المواقف والمناسبات، لتبعث في أبناء وبنات الإمارات روح التحدي في مواجهة المصاعب وتؤصل في نفوسهم العزيمة على تخطي كافة العراقيل مهما كانت درجة تعقيدها، بينما تأتي هذه المبادرة اليوم لتؤكد حرص سموها الدائم على توجيه الكلمات المحفزة والنصائح المشجعة، لاسيما في هذه الأوقات التي تمر فيها دولة الإمارات والعالم أجمع بأحد أصعب التحديات التي واجهت الإنسانية في تاريخها المعاصر مثمنا مبادرات سموها التي مكنت اطباء الامارات والكوادر الطبية من رد الجميل للوطن من خلال المشاركة الفعالة في الحمالات التطوعية الطبية التخصصيه وبرامج بناء القدرات واعداد القادة في مجال العمل التطوعي والانساني الذى أرسى دعائمة المغفور له باذن الله الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ويواصل مسيرة العطاء قيادتنا الرشيدة.

مبادرة زايد للعطاء والاتحاد النسائي العام برنامج الشيخة فاطمة للتطوع يطلقون مبادرة «حمايتهم مسؤوليتنا» لتقديم مستلزمات الوقاية لحماية الكوادر الطبية من اطباء وممرضين ومسعفين في الصفوف الأولى#البيان_أربعون_عاما #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/xphpiJOe4Y — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٠ مايو ٢٠٢٠

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