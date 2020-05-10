شرطة دبي تخالف غير الملتزمين بفترة التعقيم الوطني

المصدر: دبي- شيرين فاروق

رصدت "البيان" خلال احدى جولاتها خلال اوقات التعقيم الوطني جهود شرطة دبي في التأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية في كافة انحاء دبي ، حيث تم رصد مخالفات لقائدي مركبات خاصة واخرى لقائدى مركبات تعود لشركات، تمثلت في تحميل ركاب زيادة عن العدد المسموح وعدم ارتداء الكمامات وحمل بضائع بطريقة مخالفة.

وقال اللواء عبد الله علي الغيثي مدير الادارة العامة للهيئات والمنشآت والطواريء في شرطة دبي، احد جنود الصف الاول اثناء الجولة انه مازال البعض يصر ولا يكترث بالاجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث رصدنا اسباب واهية للخروج بعد الساعة العاشرة مساءا اثناء فترة التعقيم الوطني منها التوجه بالسيارة لمسافات بعيدة لسحب الاموال وهو الامر الغير مقبول خاصة وان السائق المخالف لم يجد سببا مقنعا للقيام بهذا الفعل في ظل امكانية سحب الاموال قبل مواعيد التعقيم الوطني.

واضاف اللواء الغيثي لـ "البيان" انه تم رصد باص لشركة مقاولات يحمل ما يقارب من 13 راكب بعضهم لا يرتدي الكمامة وملتصقين داخل الباص في مخالفة صريحة بحمل ركاب زيادة عن العدد المسموح، وتم توقيف المركبة وافاد السائق ان الشركة المسئولة عن عدد العمال داخل الباص لذا حررت له مخالفة بذلك، داعيا الشركات الى تفهم واستيعاب طبيعة الامر واهمية الاجراءات الاحترازية وضرورة الالتزام بها.

واشار اللواء الغيثي انه من المخالفات الخطرة التي تم رصدها سيارة صالون تحمل 5 ركاب ثلاثة منهم لا يرتدون الكمامات ويحملون فوق ارجلهم نجف وادوات انارة ضخمة في منظر لا يمكن تصديقه حيث تم منحهم كمامات وتحرير مخالفات بالواقعة، منوها الى انه عند الاستفسار من السائق اكد ان المركبة تعود لاحدى الشركات التجارية في دبي وانه الركاب موظفين في الشركة وتم اجباره على توصيلهم جميعا والمعدات التي كانت معهم في نفس الوقت.

ونوه اللواء الغيثي الى ان الدوريات المتواجدة في الشوارع للتأكد من الالتزام بالاجراءات الاحترازية ليس هدفها المخالفة بقدر ما تحرص على حماية افراد المجتمع من انتقال العدوى، اضافة الى ان الهددف من منع التجول بعد الساعة العاشرة ليلا حتى تتمكن الفرق المتخصصة بالقيام بعمليات التعقيم، مشيرا الى ان البعض مازال يصر على المخالفة غير مبالين بالامر، داعيا الى مزيد من الالتزام من قبل الجمهور.

من ناحية اخرى افاد اللواء الغيثي انه تتم متابعة الالتزام بالاجراءات الاحترازية في المراكز التجارية بعد عودة نشاطها مرة اخرى منها التأكد من اغلاق المواقف والسماح ل30% منها فقط بالعمل، كذلك التنسيق مع الشركاء في تلك المراكز التجارية في متابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية داخلها وعدم التساهل وتحويل المخالفين الى مركز الشرطة مباشرة مؤكدا انه يمكن القضاء على فيروس كورونا بمزيد من التعاون من افراد المجتمع مشيدا بنجاح تجربة منطقتي نايف والراس في الوصول الى صفر حالات اصابات.

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