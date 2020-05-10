بلدية دبي تغلق 154 صالوناً مخالفاً للإجراءات الاحترازية

المصدر: دبي- وائل نعيم

أغلقت بلدية 154 صالونا بعد السماح بإعادة فتحتها من الصالونات الرجالية والنسائية التي خالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ،التي اتخذتها البلدية بشأن التصدي لانتشار فيروس كورونا المُستجد "كوفيد -19".

وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع، مدير إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي لـ "البيان" إن إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي نفذت 715 زيارة تفتيشية على الصالونات النسائية والرجالية بعد اعادة فتحها، لافتة إلى أنه من أبرز المخالفات التي تم ضبطها هي: تقديم خدمات غير مصرح بها مثل حلاقة اللحية و استخدام الشمع وغيرها من الخدمات ، وعدم الالتزام بالمسافة الآمنة"2متر"، و عدم الالتزام بنسبة إشغال 30%، إلى جانب عدم قياس درجة الحرارة للعاملين او الزبائن

وأضافت: تم اغلاق 154 صالوناً مخالفاً، و حسب الية محددة لضمان تطبيق و تعزيز الإجراءات الاحترازية ،حيث يتم مخالفة الصالون غير الملتزم و يتم الاغلاق مباشرة الى حين التحقق من الالتزام بتطبيق الضوابط و الاشتراطات المطلوبة.



تعميم



وكانت بلدية دبي أصدرت تعميمياً حول الإجراءات الاحترازية الواجب اباعها في مرحلة إعادة فتح الصالونات الرجالية والنسائية شددت فيه على ضرورة زيادة دورية التنظيف والتطهير والتركيز على مقابض الابواب والسلالم ، ومناضد أجهزة دفع النقود ، وأجهزة التحكم بجهاز التلفزيون أجهزة التكييف، إلى جانب التركيز على كراسي الحلاقة وطاولات تقديم الخدمة "قبل وبعد الخدمة "، وعلى جميع الادوات والاجهزة والمواد المستخدمة، واحواض غسيل الايدي والشعر ، والارفف والادراج والخزائن ، إضافة إلى دورات المياه والتركيز على النظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيم اليدين للعالمين بشكل دوري قبل وبعد كل خدمة مع توفير معقم اليدين للزبائن في اماكن متفرقة، واستخدام الفوط والمناشف احادية الاستخدام وارتداء كمام الوجه وقفاز اليدين للعاملين وتوفيرها للزبائن عند الحاجة.



مواعيد مسبقة



كما شددت بلدية دبي على الصالونات بضرورة استقبال الزبائن من خلال المواعيد المسبقة فقط، ووضع الارشادات اللازمة لتطبيق وتنظيم المسافات الآمنة للتباعد "2 متر" مع الحفاظ على نسبة اشغال 30 % ، وإلغاء منطقة الانتظار "عدم السماح بتواجد الزبائن بمنطقة الانتظار". كذلك إزالة الصحف والمجالات واستخدام البدائل احادية الاستخدام المخصصة لتناول الطعام والشراب عند الحاجة، وقياس درجات الحرارة للعالمين بشكل دورية خلال اليوم والزبائن قبل الدخول، فضلا عن توجيه العالمين في حال ظهور أي اعراض عدوى تنفسية إلى مراجعة أقرب مركز صحي للفحص والعلاج وعدم مزاولة العمل وعدم السماح للزبائن الذين يعانون من أعراض عدوى تنفسية بالدخول.



توثيق



وطالبت البلدية الصالونات بتوثيق عمليات التنظيف والتطهير في الصالون بعد ساعات العمل ، والالتزام بساعات العمل المحددة لتشغيل الصالون من 12 ظهرا إلى 10 مساء، وتشجيع الدفع عبر قنوات الدفع الذكية "البطاقات أو عبر الانترنت والوسائل الاخرى ذات الصلة".

تفتيش



وذكرت بلدية دبي أن هذه الاجراءات سارية حتى اشعار اخر وأنه سيتم المتابعة من خلال التفتيش للتأكد من الالتزام بجميع الاشتراطات ومخالفة الصالونات غير المتلزمة وفقا للضوابط المعمول بها.

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