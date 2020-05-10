صرف المعاشات التقاعدية يوم 20 مايو

المصدر: وام

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ان المعاشات التقاعدية لهذا الشهر سوف تصرف يوم الأربعاء الموافق 20 مايو.

وقالت ان موعد الصرف يأتي ضمن جدولة جديدة للمعاشات التقاعدية قامت بها الهيئة من أبريل الماضي وحتى يوليو المقبل بحيث يتمكن المتقاعدون وأسرهم من قضاء احتياجاتهم المعيشية قبل حلول المناسبات التي تتخلل هذه الأشهر بوقت مناسب.

ونبهت الهيئة إلى أن المعاشات التي تصرف منها تغطي فقط المدنيين من المتقاعدين والمستحقين التابعين للهيئة، والعسكريين الذين تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية.

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