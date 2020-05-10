استئناف العمل في مركز خدمات المرور والترخيص وفحص السائقين في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

وجه اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة بإعادة فتح مركز خدمات المرور والترخيص ومكتب فحص السائقين الداخلي والخارجي ومركز الفحص الثقيل بمنطقة الساعدي اعتبارا من اليوم الأحد أمام المراجعين بنسبة لا تزيد عن 30% من القدرة الاستيعابية للمراكز.

وأكد النعيمي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على استمرارية وديمومة العمل والعودة التدريجية للوضع الطبيعي ضمن الاشتراطات الاحترازية المشددة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ولضمان استقبال وانجاز معاملات الجمهور وتقديم الخدمات المتميزة لهم مشيراً إلى أن سلامة الجمهور والحفاظ على صحتهم تقع على رأس سلم أولويات واهتمامات القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة التي تبذل جهودا جبارة في سبيل تحقيق ذلك.

وأوضح العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة أن عملية إعادة فتح مركز خدمات المرور والترخيص ومكتب فحص السائقين الداخلي والخارجي ومركز الفحص الثقيل بالساعدي تخضع لعدد من الاشتراطات الوقائية والاحترازية الهادفة للحفاظ بأكبر قدر ممكن على سلامة وصحة المراجعين والموظفين على حد السواء في ظل الأوضاع الراهنة وانتشار جائحة فيروس كوفيد 19.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تتضمن وجوب إبراز المراجعين الراغبين بتقديم اختبارات السواقة لشهادة فحص الكورونا على ألا تتجاوز مدة إصدارها 48 ساعة كحد أقصى، إلى جانب التقيد بارتداء القفازات والكمامات، ومراعاة التباعد في صالة الانتظار، لافتا إلى أن هذه الاشتراطات تشمل أيضا ضرورة تعقيم المتعاملين لأيديهم قبل وبعد دفع الرسوم وعدم اصطحاب الأطفال من عمر 3 إلى 12 عاما أو كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم الستين عاما، وذلك حفاظاً على سلامتهم وصحتهم.

وأهاب مدير عام العمليات المركزية بجمهور المراجعين إلى الالتزام بهذه الاشتراطات الهادفة في المقام الأول لحمايتهم وحماية غيرهم من المراجعين ومقدمي الخدمة والحفاظ على سلامتهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز