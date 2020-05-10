لطيفة بنت محمد تهنئ صحيفة البيان بمناسبة مرور أربعين عاماً على تأسيسها

المصدر: البيان الإلكتروني

هنأت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي صحيفة البيان بمناسبة مرور أربعين عاماً على تأسيسها.

وقالت سموها في تغريدة على حسابها في تويتر: "بمناسبة مرور أربعين عاماً على تأسيس صحيفة البيان والتي ساهمت في تنمية المجتمع في دولة الإمارات يسعدني أن أهنّئ كل من لعب دورًا في إنشاء هذه المؤسسة الإعلامية المتميزة وكل من ساهم وعمل على إثراء محتواها الغني من أخبار محلية ودولية وثقافية، والتي جعلت من البيان عنوانًا جليًا لنشر الوعي والثقافة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما أصبحت البيان ومازالت رسالة لنقل وتدوين مسيرة وتاريخ الدولة وتطورها جيلاً بعد جيل. وكلّي أمل بأن تستمر بالسير على نهجها حاملة رايتها الاجتماعية والثقافية والفنية لتسهم في نشر المعلومة والمعرفة."

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