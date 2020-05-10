تقديم موعد صرف المعاشات التقاعدية في أبوظبي إلى 19 مايو

المصدر: أبوظبي-البيان

أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد عن تقديم موعد صرف المعاشات التقاعدية لنحو 18 ألف مواطناً من المتقاعدين والمستحقين، والبالغ قيمتها 238 مليون درهماً، ليكون يوم 19 مايو الجاري بدلاً عن يوم 26 من الشهر نفسه وهو الموعد المعتاد لصرفها، في بادرة منه لدعم المتقاعدين والمستحقين ومساعدتهم على تلبية كافة احتياجاتهم والتزاماتهم مبكراً، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد الصندوق التزامه بصرف المنافع التقاعدية للمتقاعدين والمستحقين وفقاً لآلية تتسم بالمرونة، لاسيما في الظروف الحالية و الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19 ) ، وذلك حرصاً منه على التيسير على المتقاعدين والمستحقين، وخصوصاً "كبار المواطنين" منهم.

وأشار الصندوق إلى أن إجمالي عدد المواطنين المتقاعدين المستفيدين من صرف المعاش مبكراً في أبوظبي يبلغ 8,496 ،فيما يصل عدد المستحقين إلى 9,498 ، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات الإدارية والفنية والتقنية، لصرف معاشات شهر مايو عبر نظام العمل عن بُعد، بنفس سرعة ودقة الدوام الاعتيادي، لاسيما بعد نجاح الصندوق في صرف معاشات الشهرين الماضيين بنفس الطريقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز