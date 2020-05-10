عبدالله الفلاسي: «البيان» تعد سجلاً تاريخياً حافلاً لمسيرة البناء والتقدم في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموراد البشرية لحكومة دبي، أن صحيفة البيان تعد سجلاً تاريخياً حافلاً لمسيرة البناء والتقدم في دولة الإمارات، إذ وثقت الصحيفة الإنجازات الكبيرة التي تحققت على مدى الأربعين عاماً الماضية، وأبرزتها وقدمتها لقرائها في شتى أنحاء العالم بأسلوب شيق جذاب.

وقال إن صحيفة البيان وقفت على أدق تفاصيل الحياة في دولة الإمارات بشكل عام وفي دبي بشكل خاص، ووثقت جميع الأحداث التي شهدتها الإمارات والإنجازات التي تحققت خلال السنوات السمان التي وصلت فيها دولة الإمارات إلى الفضاء، وحققت المراكز الأولى عالمياً في شتى القطاعات.

وأضاف أن البيان حققت قفزات نوعية في مسيرتها المهنية، وسخرت الذكاء الإصطناعي لخدمة قرائها، وقدمت المعلومة الدقيقة والموثقة في الوقت المناسب، فهنيئاً للقائمين على صحيفة البيان ولجميع العاملين فيها انجازاتها وتطورها، وإلى المزيد من التطور والرفعة.

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