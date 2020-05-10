سارة الأميري: "البيان" منصة لنشر المعرفة والعلوم

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة ريادة التجربة الإعلامية في دولة الإمارات، حيث تمكنت وسائل الإعلام الوطنية من تحقيق قفزات نوعية في تطوير المحتوى الإعلامي والمعرفي.

وقالت سارة الأميري في تصريح بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس صحيفة البيان، إن "البيان" نجحت في توظيف التكنولوجيا المتقدمة وتطوير أساليب وأدوات العمل خلال الأعوام الماضية، لتمثل قصة نجاح ومنصة لنشر المعرفة والعلوم، ودعم توجهات دولة الإمارات في صناعة مستقبل أفضل من خلال تقديم محتوى إعلامي هادف، والتعريف بإنجازات الدولة ومبادراتها وتجاربها الريادية في كافة المجالات العلمية وفي القطاعات الحيوية الأخرى، والإسهام في صناعة محتوى إبداعي حولها إلى منصة لنشر المعرفة.

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