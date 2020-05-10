لجنة في «الوطني» تعتمد التقرير النهائي لخدمات شركات الاتصالات

المصدر: أبوظبي - البيان

اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي «عن بُعد» من خلال تقنية المؤتمرات المرئية «الفيديو كونفرنس»، تقريرها النهائي بشأن «الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات» وذلك بعد إعادة صياغة توصياته بسبب الظروف الراهنة.

وأوضحت عائشة راشد ليتيم رئيسة اللجنة أنه تم إضافة عدد من التوصيات المتعلقة بالمبادرات التي اتخذتها شركات الاتصالات في الدولة لتسهيل الخدمات في ظل الظروف الحالية.

ولفتت إلى أن اللجنة حققت العديد من الأنشطة في إطار اختصاصاتها ومهامها منذ بداية دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر في 14 نوفمبر 2019 حتى الآن، حيث عقدت 12 اجتماعاً منها 3 اجتماعات «عن بعد» ونظمت حلقتين نقاشيتين في إمارتي عجمان وأبوظبي على مدى نحو 38 ساعة، وشارك في الاجتماعات والحلقات النقاشية 95 شخصاً من ممثلي الحكومة والجهات المعنية والمختصة والمهتمين وكبار المواطنين وأصحاب الهمم.

ونوهت إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة موضوع «الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات»، وتم رفعه لرئاسة المجلس لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة بحضور ممثلي الحكومة، وما زالت تناقش موضوع «دور وزارة الطاقة والصناعة في شأن تطوير الصناعة الوطنية».

وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من: محمد عيسى الكشف «مقرر اللجنة»، ومريم ماجد بن ثنية، ويوسف عبدالله البطران، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، وصابرين حسن اليماحي، وعفراء بخيت بن هندي العليلي.

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