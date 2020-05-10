سيف الزري: 13 % انخفاض الجرائم المقلقة في الشارقة 2019

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، أن شرطة الشارقة حققت خلال العام الماضي، في ما يتعلق بالحالة الأمنية، تفوقاً في نتائج مؤشراتها الاستراتيجية ومستهدفاتها، فانخفض معدل الجرائم المقلقة بنسبة 13 % لكل 100 ألف نسمة، كما انخفض عدد الجرائم المبلغ عنها بنسبة 26 %، مقارنة بعام 2018، كما تم تنظيم 113 برنامجاً وفعالية لمتعاطي المخدرات، بزيادة قدرها 53 % على عام 2018، استفاد منها 20035 شخصاً، بزيادة قدرها 100 % على عام 2018، كما بلغت نسبة الشعور بالأمان 99 %، فيما بلغت 98 % في عام 2018، مبيناً أن من العوامل التي أدت إلى تعزيز الأمن والأمان وتحقيق مستهدفات المؤشرات الاستراتيجية، هي تنفيذ مسرعات المستقبل لمكافحة الجرائم، والتركيز بالقضايا الأمنية التي تؤثر في الأمن العام، وإطلاق برنامج السلامة والأمن في الجامعات، وتشكيل الفرق الميدانية لمتابعة القضايا، والكشف عن مرتكبيها، إضافة إلى تطوير منظومة الحد من الشائعات التي تؤثر في الأمن العام، وتعزيز نظام المراقبة على المرافق التجارية والصناعية، وتنفيذ 7 حملات أمنية متخصصة بالظواهر الأمنية، استهدفت 223 منطقة، استفاد منها 283 شخصاً.

وأضاف أنه في ما يتعلق بالحالة المرورية خلال 2019، فقد انخفض معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بنسبة 25 %، بفارق 21 حالة وفاة، كما انخفضت وفيات الدهس بنسبة 37 %، بفارق 11 حالة وفاة، إضافة إلى انخفاض وفيات حوادث التدهور بنسبة 55 %، بفارق 6 وفيات في عام 2018، مبيناً أن العوامل التي أدت إلى انخفاض الحوادث، هي تطبيق معايير السلامة المرورية على 5 طرق رئيسة من تلك التي تكثر فيها الحوادث، إضافة إلى تنفيذ 12 حملة مرورية، استفاد منها 208 آلاف شخص.

وبين الزري أن شرطة الشارقة، في ما يتعلق بالاستعداد والجاهزية، حققت معدل استجابة لحالات الطوارئ 8.18 دقائق، خلال 2019، بنسبة انخفاض قدرها 15 % عن 2018، وأن مستهدف زمن الاستجابة للبلاغات الهامة بوزارة الداخلية 9 دقائق، وما عزز مؤشر زمن الاستجابة لحالات الطوارئ، هو تطوير منظومة موقع الحدث، وتوحيد إجراءات العمل بين غرف العمليات والدوريات، وإعداد برامج توعية للمجتمع، للتعامل مع مركبات الطوارئ على الطرقات.

ولفت إلى أن شرطة الشارقة، عملت على تعزيز سعادة المتعاملين بالخدمات المقدمة في 2019، حيث بلغ مؤشر سعادة المتعاملين مع القيادة العامة 97.4 %، ومؤشر سعادة المتعاملين مع مركز خدمات المرور والترخيص 98.3 %.

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