برنامج الأغذية العالمي يثمّن جهود محمد بن زايد في القضاء على الأمراض والجوع

المصدر: روما - وام

أعرب ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعمه ومساندته المستمرة للجهود العالمية المبذولة للقضاء على الأمراض والجوع.

وقال بيزلي في تغريدة على حسابه في تويتر: «شكراً الصديق العزيز محمد بن زايد، إن دولة الإمارات العربية تواصل التقدم في مكافحة فيروس كوفيد 19 والجوع في جميع أنحاء العالم».

وأضاف ديفيد بيزلي: «يعد جسرنا الجوي الجديد مثالًا رائعاً على التعاون المشترك البناء خاصة في ظل الحاجة الشديدة لهذا الجسر .. وعندما يتعاون برنامج الأغذية العالمي مع دولة الإمارات العربية المتحدة ، فإننا ننقذ الأرواح».

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أطلقت بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، جسراً جوياً دولياً لتوفير خط للإمدادات الصحية والإنسانية التي تشكل شريان حياة للمجتمعات الهشة التي تعاني من الآثار المدمرة لجائحة «كوفيد 19» في كافة أنحاء العالم.

ويعمل هذا الجسر بشكل دوري بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومواقع رئيسية في كافة أنحاء أوروبا وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط ، لتوفير الملايين من المستلزمات والوحدات الطبية، وآلاف الأطنان من البضائع الحيوية للاستجابة لاحتياجات المجتمعات الهشة والعاملين في الصفوف الأولى في أكثر من 100 دولة في العالم خلال الأشهر المقبلة وحتى نهاية العام الجاري.

ويمثل الجسر الجوي للإمارات العربية المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي مساهمة كبرى في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية العالمية لمكافحة الجائحة.

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