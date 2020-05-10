عبد العزيز بن حميد: مكانة رائدة محلياً وعربياً

تقدم الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، بالتهنئة لـ«البيان» بمناسبة الذكرى الـ 40 لانطلاقتها، معتبراً إياها من أولى الصحف المحلية التي تابعت مسيرة الوطن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في صفحاتها العريقة منذ تأسيسها عام 1980، وحجزت لنفسها مكانة متميزة في الساحتين المحلية والعربية.

وقال: «عبّرت «البيان» عبر مسيرتها الإعلامية المتميزة عن واقعنا، وواكبت الحراك السياسي والاقتصادي والتنموي والاجتماعي والثقافي والرياضي في دولتنا، وحملت على صفحاتها طموحات الوطن، وتطلعات وآراء مواطنيه ومقيميه، وحضتهم على بذل المزيد من العطاء والإبداع». وأضاف: «وضعت «البيان» أمام القارئ تفاصيل الوطن بتغطياتها المتميزة لكثير من الأحداث المحلية، ما جعلها تكسب مكانة متميزة». (عجمان - البيان)

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