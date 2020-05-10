راشد بن حميد: مثالٌ للصحافة الصادقة

هنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، «البيان» بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيسها وقال: «يسعدني أن أهنئ أسرة «البيان» إدارة وموظفين، وأدعو الله عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة بمزيد من النجاح والتقدم، ومواصلة الدور الريادي التنويري للمجتمع ونشر الثقافة».

وأضاف: «إن «البيان» كانت ولا تزال مثالاً للصحافة الوطنية الصادقة والدقيقة التي تلبي احتياجات القارئ الثقافية كافة، متحدية الشائعات والأخبار المفبركة، داعمةً للحقيقة. وأثبتت الصحيفة أنها وسيلة عصرية ومتجددة بتغطيتها الصحافية المتميزة والتي تواكب متطلبات العصر الحديث، فشكراً لطاقم عملها على الدعم الذي قدمه لدائرة البلدية والتخطيط في عجمان في مواكبة مسيرة نجاحها، ونتمنى للصحيفة مواصلة مسيرة ألقها وتميزها». (عجمان - البيان)

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