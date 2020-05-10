سعيد الشرقي: «البيان» صوت الوطن

عبر الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، عن خالص أمنياته بالمزيد من النجاح والازدهار لـ «البيان» بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيسها، موضحاً أن الصحيفة استطاعت على مدى عقود أن تكون صوت الوطن بتغطياتها الإعلامية المقروءة المميزة التي غطت كافة أنحاء الدولة والوطن العربي والعالمي، ولا تزال تواصل مسيرتها المزدهرة برؤية متمكنة تواكب نهضة الدولة وإنجازاتها».

وأشاد الشيخ سعيد الشرقي بدور «البيان» وما تقدمه في كافة المجالات، لاسيما في الشأن التجاري والاقتصادي، وأشاد بالتطور الذي حققته الصحيفة خلال مسيرة حافلة من العطاء حققت فيها الكثير من الإنجازات، متقدماً بخالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، ومتمنياً لها دوام التقدم والازدهار. (الفجيرة - البيان)

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