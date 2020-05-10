قيادات شرطية: «البيان» عززت مسيرة الإعلام الوطني

المصدر: دبي - البيان

أكدت قيادات شرطية أن «البيان» نجحت خلال مسيرتها التي امتدت لـ40 عاماً في تعزيز مسيرة الإعلام الوطني الصادق في نقل قضايا الوطن والمواطن.

وهنأ الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية أسرة «البيان» إدارةً وموظفين بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيسها. وقال: «تمثل «البيان» مرحلة تاريخية من العمل الإعلامي الوطني منذ انطلاقها، حيث بنت «البيان» سمعة مشهودة في الحرفية والموضوعية ومتابعة المتغيرات، ونقل الصورة من خلال محتوى إعلامي هادف ومتزن، وللصحيفة إنجازات سباقة في الصحافة الوطنية من خلال استخدام أحدث التقنيات المتقدمة والتطبيقات الحديثة تجسيداً للعمل الابتكاري والإبداعي».

خطوات

من جانبه أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، أن: «البيان» خطت خطوات واسعة في مسيرة العطاء والبناء، وأضحت منبراً للرأي والتوعية ونموذجاً صادقاً في التحلي بالمسؤولية والاهتمام بشؤون الوطن».

وقال: «إن «البيان» عززت رصيدها ومكانتها كمؤسسة إعلامية رائدة في مسيرة من العمل الاحترافي والتطورات التي تطرحها في الشكل والمضمون، وأصبحت من أهم المنصات الإعلامية في عالم اليوم، بقدرتها على مواكبة الحدث، وصناعة التأثير والتفاعل الذي ينشده الجمهور».

تطور

وتابع: «لمسنا التطور المتواصل للصحيفة عبر تعزيز مكانتها في قطاع الإعلام الرقمي من خلال استراتيجيات مبتكرة أسهمت في إيصال رسائلها الأساسية إلى الداخل والخارج».

ولفت إلى أن الصحيفة عملت وتعمل على الدوام في دعم جهود وزارة الداخلية والجهات الحكومية في إيصال رسائلها الإعلامية والإخبارية، مشدداً على أهمية الدور الذي تسهم به مختلف الجهات الإعلامية ومن بينها «البيان» في تعزيز الأمن وتوعية الجمهور بمختلف القضايا الأمنية والاجتماعية.

وقال: «نتوجّه بالتهنئة إلى «البيان» إدارةً وموظفين، على مرور 40 عاماً على تأسيسها نجحت خلالها في بناء سمعة مرموقة كمنارة للإعلام المحلي والعربي ورمز للحداثة والحرفية في التغطية الصحفية، متمنين لها المزيد من التقدّم والازدهار».

نافذة

وبدوره قال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان: «إن اعتماد «البيان» في سياستها التحريرية على الموضوعية والدقة في نقل الخبر بكل حيادية جعل منها نافذة ثقافية وتنويرية للقراء، ليتعرفوا من خلالها على الأحداث والفعاليات محلياً ودولياً على حد سواء».

ولفت إلى أن الصحيفة على مدار 4 عقودٍ متتالية عززت مكانتها المرموقة في الصحافة بحرصها على الاستباقية والتنوع والدقة في نشر الأخبار، والتركيز على التوازن في تغطيتها الصحافية في جميع مجالات الحياة المعيشية في الدولة.

وأضاف قائد عام شرطة عجمان: «يمكن لأي متابع لهذه الصحيفة المرموقة أن يلاحظ حرصها على التطور ومواكبة التسارع التقني والتكنولوجيا الذكية لزيادة عدد قرائها، فضلاً عن تطورها في الجوانب الإلكترونية والوصول إلى قرائها عن طريق الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بمختلف الأشكال وفي كل الأوقات».

وتقدم اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي إلى أسرة «البيان» بالتهنئة والمباركة على جهود إدارتها وموظفيها المعطاءة، متمنياً لهم دوام التميز والازدهار في مسيرة إعلامية تتحلى بأسمى أخلاقيات العمل الصحافي والمهني.

مسيرة

وإلى ذلك هنأ اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين «البيان» في عيدها الـ40، مبيناً أن المتتبع لمسيرة الصحيفة الغراء يستطيع أن يلاحظ ذلك النموذج والنهج الإعلامي المتوازن والحرص الكبير على مواكبة الأحداث بالتحليل العميق ووضع القارئ أمام معلومات من مختلف المصادر والاتجاهات، ولا شك بأن من الثوابت الأساسية في الصحيفة هو تكريس مبادئ الوحدة والتضامن العربي ونبذ كل بواعث الفرقة والشتات ومسايرتها الدائمة للمستجدات على الصعد كافة.

تقدم

ومن جانبه هنأ اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أسرة «البيان» بمناسبة عيد تأسيسها الـ40، مشيراً إلى أنه من المتابعين الدائمين لها منذ صدور أعدادها الأولى.

وقال: «كانت تتميز «البيان» بلون مختلف عن الصحف الأخرى، فكنت من المتابعين لها لا سيما الصفحة الرياضية، كوني محباً للرياضة والرياضيين، وكانت الصحيفة تغطي الأنشطة الرياضية كافة التي تقام بالدولة بشكل عام، وما زالت بذات الألق، وفي تقدم مستمر».

وأضاف: «كلنا أمل في أن تواصل «البيان» مسيرة تميزها وتطورها المهني، ونتمنى التوفيق والنجاح لإدارتها وموظفيها لتظل متألقة ومبدعة كما عهدناها طوال 4 عقود من انطلاقتها التي شكلت إضافة نوعية للإعلام الوطني الحر والمسؤول».

تحديث

وإلى ذلك تقدم اللواء محمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة بالتهنئة إلى «البيان» بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيسها، وهنأ فريق العمل على مسيرة طويلة من التألق والتميز للصحيفة التي تمنى لها مواصلة مسيرتها المتصاعدة والمواكبة دوماً للتطوير والتحديث والتغيير الدائم نحو الأفضل. وقال: «نتقدم إلى الصحيفة بالشكر على التغطيات المميزة التي قدمتها لأنشطة وفعاليات، وإنجازات القيادة العامة لشرطة الفجيرة، فكانت شريكاً استراتيجياً داعماً لبرامج الشرطة التوعوية، ونأمل للصحيفة وفريق عملها مزيداً من التقدم والازدهار».

تطور شامل

وإلى ذلك أكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة: «أن «البيان» استمدت فلسفتها في العمل من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وكانت ولا تزال مؤسسة وطنية رائدة، تعمل من أجل ترسيخ التلاحم والتماسك والتسامح والولاء للوطن، وتسهم بصورة مباشرة في التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال تعزيز عملية التطوير والبناء التي شهدتها الدولة خلال الـ4 عقود الماضية في المجالات كافة، وخاصة الثقافي والمعرفي.

وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة: «تمر علينا هذه الذكرى والعالم بأسره يشهد ظروفاً استثنائية لم يشهدها طيلة قرن من الزمان، إلا أن المرونة المؤسسية التي تبنتها «البيان» في أسلوب أدائها المؤسسي، والتعامل مع المتغيرات والظروف المستجدة، يدل على أنها صحيفة متجددة، وحيوية، ومتطورة، تعمل من أجل خدمة المصلحة العامة للوطن والمواطن، ولا تزيدها الأعوام إلا حداثة وتميزاً وابتكاراً، فحققت الريادة في الأداء والاستمرارية في العطاء».

وأضاف: «نرجو من الله عز وجل أن يعيد علينا هذه الذكرى الطيبة، ووطننا الغالي والعالم أجمع ينعم بالخير والصحة والأمن والأمان والسلامة لكل بني البشر».

توعية

وبدوره قال العميد محمد عبدالله علوان المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان: «إن «البيان» نجحت منذ انطلاقتها، في حمل هموم المواطن، وأسهمت في نشر الوعي والثقافة لاسيما أنها تخصصت بإصدار ملاحق متميزة منها الملحقان الرياضي والاقتصادي اللذان يجدان متابعة كبيرة من القراء».

وأضاف: «أسهمت «البيان» في مواكبة تطور الدولة ووثقت مسيرة الاتحاد المباركة والإنجازات التي تحققت في إمارات الدولة كافة، ولها جهود وبصمات مشهودة في خدمة قضايا الوطن والمساهمة في التصدي للتحديات التي تواجه أبناء الوطن».

وتقدم العميد علوان بالتهاني الخالصة للعاملين بالصحيفة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، وأن تحقق الصحيفة أحلامها بمزيد من التطوير والحداثة والوصول إلى كل بيت في الوطن.

ومن جانبه هنأ الدكتور العقيد سالم حمد بن حمضه مدير إدارة الدفاع المدني في أم القيوين «البيان» بعيدها الـ40 قائلاً: «إن التحدي الذي تواجهه مؤسساتنا الصحافية وهو تحد نشترك فيه جميعاً يتمثل في حالة التزاوج بين تقنية المعرفة الحديثة ووسائل الإعلام التقليدية، مشيراً إلى أن «البيان» من أوائل الصحف التي ولجت إلى الصحافة الإلكترونية الأمر الذي يؤكد بعد نظر إدارتها التي عملت على تطويرها وفق مراحل مدروسة، فهي تدعم ثقافة الانتماء إلى الوطن من خلال تناولها الإنجازات وتعمل على تعزيز الهوية الوطنية».

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